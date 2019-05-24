Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на угрозы и унижения от ФСБ

Обвиняемый в шпионаже американец Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы заявил отвод капитану ФСБ, следователю Алексею Хижняку, который якобы угрожал ему и унижал его достоинство.

«Я заявляю отвод капитану ФСБ следователю Алексею Хижняку – он оскорбляет мое достоинство и угрожает моей жизни», – заявил Уилан в суде.

Судья в ответ пояснил Уилану, что тот может заявлять отводы только составу суда или прокурору, но не следователю.

«Я понимаю это, но что мне делать, если мои права нарушаются?» – ответил судье Уилан, передает ТАСС.

Лефортовский суд в пятницу рассматривает ходатайство о продлении Уилану срока содержания под стражей. После проведения вводной части заседания в открытом режиме суд удалил публику из зала.

Отметим, что содержащиеся в американских тюрьмах российский летчик Константин Ярошенко и россиянин Виктор Бут также неоднократно жаловались на проблемы со здоровьем и дискриминацию своих прав, однако помощь со стороны властей США часто была предоставлена с опозданием.

Уилана задержали в декабре 2018 года по подозрению в сборе данных об одной из российских спецслужб в пользу США. Сообщалось, что его схватили во время шпионской акции. У Уилана были найдены документы, содержащие государственную тайну. По версии защиты американца, он приехал в Москву на свадьбу к другу.

У задержанного имеется четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Великобритании.