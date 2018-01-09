Заболевшему в американской тюрьме Буту обещали врача лишь через две недели

Отбывающему 25-летний срок в американской тюрьме россиянину Виктору Буту, заболевшему тяжелой формой гриппа, заявили, что врач сможет его осмотреть только через две недели, сообщила его жена Алла.

«Виктор заболел около недели назад, у него была высокая температура, которую ему удалось сбить только специальными упражнениями из курса йоги. Врача в тюрьме Мэрион, где он находится, вообще нет. В тюремном магазине продаются только таблетки панадола», – цитирует РИА «Новости» Аллу Бут.

По ее словам, у Виктора Бута начался сильный кашель и сел голос, поэтому он даже не мог позвонить домой, так как телефоны в исправительном учреждении работают по распознаванию голоса.



«Его принял чиновник тюрьмы, не медик, задача которого – заносить в компьютер жалобы пациентов. Он сообщил Виктору, что фельдшер будет в тюрьме только через две недели и тогда примет его», – рассказала она.



Напомним, Виктора Бута арестовали в Бангкоке в марте 2008 года в результате спецоперации американских спецслужб. Федеральный суд США приговорил его к 25 годам тюрьмы.

Также сообщалось, что Россия впервые представила Верховному суду США аргументацию в поддержку прошения адвокатов Виктора Бута об отмене вынесенного россиянину приговора.