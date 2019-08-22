Россиянам напомнили об опасных инфекциях в экзотических странах

Роспотребнадзор предупредил туристов об особо опасных инфекциях, которыми можно заразиться при посещении экзотических стран (Таиланда, Шри-Ланки, Конго, Вьетнама, Индии и др.), сообщается на сайте ведомства.

Российские туристы в последнее время все больше отдают предпочтение экзотическим странам, среди них Таиланд, Шри-Ланка, Конго, Вьетнам, Индия, острова Индонезии, ЮАР и другие, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Самые распространенные заболевания, которыми можно заразиться во время поездки и пребывания в экзотических странах, являются: малярия; различные лихорадки; брюшной тиф; гепатит А; холера; чума», – говорится в сообщении.

Прежде чем отправится на отдых специалисты рекомендуют узнать об эпидемиологической ситуации в стране и сделать профилактические прививки против инфекций.

В ведомстве подчеркнули, что в случае обнаружения у себя признаков какого-либо заболевания, необходимо срочно обратиться к врачу, поскольку «славяне подобные заболевания переносят гораздо тяжелее, чем коренные жители экзотических стран».

Ранее в Испании была объявлена общенациональная санитарная тревога из-за вспышки листериоза.