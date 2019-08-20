В Испании объявлена санитарная тревога

В Испании объявлена общенациональная санитарная тревога из-за вспышки листериоза, сообщила глава минздрава страны Мария Луиса Карседо.

«Органы местного самоуправления получили предупреждения о тревоге по двум сетям оповещения: тревога, связанная с продовольственной безопасностью, также была активирована санитарная тревога», – заявила министр, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию Cadena SER.

Отмечается, что тревога была объявлена 16 августа, когда появились первые зараженные и локализован очаг вспышки. Источником инфекции является мясной рулет марки La Mecha производства севильской компании Magrudis.

Мясной рулет продавался в Андалусии и отправлялся в автономное сообщество Кастилия Ла-Мана и на канарский остров Тенерифе. За пределами Андалусии есть один возможный, но еще не подтвержденный случай заражения в Мадриде.

Среди госпитализированных с листериозом есть 15 беременных женщин, их состояние вызывает особую тревогу у медиков, так как заболевание может стать губительным для ребенка.

Посольство России в Испании не получало сведений о возможном заражении россиян вспышкой листериоза в стране, сообщили в диппредставительстве.

«Мы связались с нашим почетным консулом в Андалусии, ей не сообщали о наших соотечественниках среди пострадавших», – пояснили в посольстве, передает ТАСС.

Также в дипмиссии подчеркнули, что будут держать ситуацию на контроле.