Нетаньяху призвал не считать «инцидент с хлебом» неуважением к Украине

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены Сары пробовать приветственный каравай на Украине.

Находясь в украинской столице, премьер записал видеообращение, в котором заявил, что его супруга «специально выбрала одежду национальных цветов Украины», желая продемонстрировать «уважение к Украине», передает РИА «Новости».

Нетаньяху со смехом высказал предположение, что СМИ Израиля проигнорировали бы его «исторический» визит на Украину, не случись «инцидент с хлебом».

«Если это требуется, чтобы обратили внимание на визит, который приносит договор о зоне свободной торговли, о представительстве Украины в Иерусалиме, другие важные достижения, пускай будет так», – заявил он.

В связи с инцидентом на Украине Нетаньяху вспомнил о визите японского премьера в Иерусалим. По словам Нетаньяху, тогда СМИ заинтересовались только десертом на блюде в виде туфли.

«Похоже, мы изобрели способ привлекать внимание. Продолжим», – заявил премьер Израиля.