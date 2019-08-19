Бывший посол Израиля объяснил вызывающее поведение жены Нетаньяху

«Она достаточно активная и эмоциональная дама. Она обиделась на кого-то, но это, скорее всего, личные разборки», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший посол Израиля в России Цви Маген, комментируя скандал, который устроила супруга израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Сара по пути в Киев.

По словам Цви Магена, супруга израильского политика достаточно часто ведет себя несдержанно. Однако ее поведение вряд ли как-то повлияет на рейтинги Нетаньяху перед выборами. «И визит на Украину тоже не поможет. Там уже мало, что можно изменить», – подчеркнул Маген.

В свою очередь израильский политолог, экс-консультант Нетаньяху Бенни Брискин отметил, что подобные случаи за супругой Нетаньяху наблюдались и ранее.

«Она, мягко говоря, женщина неуравновешенная, недостаточно владеющая собой. К сожалению, ее муж не пытается ее сдерживать. И это одна из его серьезнейших проблем, особенно во время избирательной кампании. Этим все пользуются», – сказал Брискин газете ВЗГЛЯД.

Он добавил, что сейчас в Израиле существует тенденция «анти-Нетаньяху». «Фактически главная тема этих выборов – будет ли Нетаньяху следующим премьером или нет», – пояснил политолог.

Брискин также подчеркнул, что новостной портал в Израиле, который опубликовал информацию об инциденте в самолете, никогда не был дружественен к Нетаньяху, «поэтому эти данные нужно делить на два».

«Более того, близкие к Нетаньяху источники эту информацию не подтверждают, а один из корреспондентов, сопровождавший чету Нетаньяху, заявил, что никакого инцидента на борту самолета не было», – добавил политолог.

«Могло быть и так, что она просто не расслышала приветствие и сообщила об этом мужу. Из этого могли раздуть соответствующую историю со скандалом. Кому-то удобно манипулировать информацией, чтобы дискредитировать Нетаньяху», – сказал эксперт.

При этом, добавил политолог, многолетнее противостояние прессы и семейства Нетаньяху иногда дает обратный результат.

«Люди, даже поддерживающие правый лагерь и никогда не бывавшие вблизи Нетаньяху, просто уже не верят этим нападкам. Иногда это, наоборот, объединяет людей вокруг премьера, и он этим пользуется. Трудно сказать, как этот случай сыграет», – считает Брискин.

Ранее сообщалось, что супруга израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Сара устроила скандал в самолете по пути в Киев, а по прилету в столицу Украины бросила на пол хлеб-соль, преподнесенный девушками в традиционных украинских нарядах.

Сара Нетаньяху отчитала командира корабля за то, что тот не приветствовал ее должным образом, когда супруги расположились внутри лайнера. По информации издания «Вести Израиль», жена израильского премьера пыталась прорваться в кабину пилотов, однако ее туда не пропустили телохранители, что еще больше разозлило женщину.

Когда супруги Нетаньяху сошли с самолета в Киеве, их приветствовали три девушки в традиционных украинских нарядах и с караваем хлеба и солью. Глава кабмина Израиля отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге Саре, однако та бросила его на пол.

Накануне Нетаньяху рассказал, какие темы планирует затронуть во время визита в Киев, где состоятся его переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Израильский премьер пробудет в Киеве до 20 августа.