Нетаньяху раскрыл цель поездки в Киев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, какие темы планирует затронуть во время визита в Киев, где состоятся его переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Нетаньяху отметил, что вылетает на Украину по приглашению Зеленского.

«Я собираюсь обсудить с ним создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение между нами, а также другие вопросы, которые будут способствовать укреплению прекрасных отношений между нашими странами», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на канцелярию премьер-министра еврейского государства.

Нетаньяху пробудет в Киеве до 20 августа.

В апреле Нетаньяху поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине и пригласил его в Израиль.

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