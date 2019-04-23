Нетаньяху пригласил Зеленского в Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине, сообщает пресс-служба МИД Израиля.

В коммюнике говорится, что «Биньямин Нетаньяху позвонил новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, поздравил его с победой, выразил надежду на продолжение позитивных двусторонних отношений и пригласил его в Израиль», передает ТАСС.

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Напомним, по итогам обработки 99% протоколов, Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины с рекордным результатом – он набрал 73,21% голосов.

Штаб Зеленского уже назвал первые законопроекты, которые планируется внести в Раду.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, появятся ли свои «Зеленские» в других странах бывшего СССР.

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