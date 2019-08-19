Шарий привел «неожиданную версию» демарша жены Нетаньяху с караваем

В соцсетях продолжается обсуждение инцидента с супругой премьера Израиля Биньямина Нетаньяху Сарой, которая бросила на землю кусок каравая при встрече в киевском аэропорту. Так, блогер и политик Анатолий Шарий привел свою «версию», которая показывает ситуацию с новой стороны.

«По моей информации, жена Нетаньяху покрошила хлеб на землю, сказав на иврите «Пусть земля эта родит хлеб, молоко и мед, а люди на ней будут счастливы», - написал Шарий на своей странице в Facebook.

Напомним, Шарий, известный своим мастерством острословия, во многом за счет которого ему удалось создать успешный медиапроект в социальных сетях, на прошедших выборах в Верховную раду Украины добился неплохих результатов для партии своего имени, а также поспособствовал низким результатам для политсилы своего противника – партии Петра Порошенко «Европейская солидарность».

В понедельник супруга израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Сара устроила скандал в самолете по пути в Киев, а по прилету в столицу Украины бросила на пол хлеб-соль, преподнесенный девушками в традиционных украинских нарядах. Бывший посол Израиля в России Цви Маген, комментируя скандал для газеты ВЗГЛЯД, отметил, что Сара Нетаньяху давно известна как эмоциональная дама.