Транснефть предложила способ избежать повторения ЧП с загрязнением нефти

Глава Транснефти Николай Токарев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, говоря о контроле качества нефти после ЧП с загрязнением трубопровода «Дружба», предложил провести единую сертификацию Росстандартом и Ростехнадзором анализирующих качество нефти лабораторий и разработать для этого необходимую нормативную базу.

«Вторая тема – это аккредитация и сертификация химико-аналитических лабораторий, которые осуществляют лабораторный анализ качества нефти. Сегодня, к сожалению, они тоже представляют собой разномастные структуры. Каждая из них работает по собственной методике, с собственными реагентами, с собственным оборудованием. И естественно, результаты у этих лабораторий часто расходятся. Нет единой шкалы оценки их работы. Там тоже представлены сотрудники «Транснефти». Они аккредитованы в этих лабораториях, либо эти лаборатории по договору с нами осуществляют эту работу. Но необходимость их сертификации сегодня назрела», – сообщил Токарев.

На вопрос премьера о том, на каком уровне эту сертификацию можно было бы осуществлять, Токарев ответил, что «это Росстандарт, Ростехнадзор». Также правительству необходимо разработать нормативную базу, отметил глава Транснефти.

Токарев пояснил, что лаборатории сегодня большей частью работают так, как они работали исторически – «как сложилось, так сегодня и происходит». «Мы предлагаем осуществить единую сертификацию на федеральном уровне, чтобы были единые методики, единые принципы. Сегодня этого, к сожалению, нет», – подчеркнул Токарев, передает РИА «Новости».

В свою очередь Медведев заявил, что поручит как можно быстрее изучить предложения трубопроводной монополии по контролю качества нефти и подготовить по ним нормативные решения.

«Давайте подумаем, каким образом можно это быстрей подготовить и выпустить – либо на уровне министерства энергетики и, соответственно, Росстандарта, Ростехнадзора, либо на уровне акта правительства, если это необходимо для того, чтобы все участники этого процесса получили свои права и обязанности по этому документу», – заявил премьер.

В апреле Минск заявил об ухудшении качества российской нефти и приостановил прием сырья. К 8 августа белорусскую часть трубопровода «Дружба» очистили от «грязной» нефти.

24 июля совет директоров «Транснефти» утвердил максимальный размер компенсаций грузоотправителям за загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба».