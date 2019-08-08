Белорусскую часть «Дружбы» очистили от «грязной» нефти

Директор ОАО «Полоцктранснефть Дружба» Василий Дроботов заявил в четверг, что участок нефтепровода «Дружба» в Белоруссии полностью очистили от загрязненой нефти.

«Система [предприятия] «Полоцктранснефть Дружба» полностью очищена от нефти с содержанием хлорорганики», – передает ТАСС слова Дроботова.

В апреле Минск заявил об ухудшении качества российской нефти и приостановил прием сырья. Также сообщалось, что «грязную» нефть вытеснят с территории Белоруссии к 16 августа.

Напомним, 24 июля совет директоров «Транснефти» утвердил максимальный размер компенсаций грузоотправителям за загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба», он составил 15 долларов за баррель.

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