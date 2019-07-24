«Транснефть» утвердила размер компенсации за «грязную» нефть

Совет директоров «Транснефти» утвердил максимальный размер компенсаций грузоотправителям за загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба», он составил 15 долларов за баррель, говорится в сообщении компании.

«Совет директоров утвердил порядок осуществления выплат в связи с попаданием в систему некондиционной нефти и согласовал предельный размер выплат грузоотправителям по договорам об оказании услуг по транспортировке нефти из расчета 15 долларов на 1 баррель некондиционной нефти», – сообщили в компании, передает ТАСС.

Там же отмечается, что грузоотправители должны документально подтвердить понесенные убытки.

Ранее сообщалось, что «грязную» нефть вытеснят с территории Белоруссии к 16 августа.

Напомним, в апреле Минск заявил об ухудшении качества российской нефти и приостановил прием сырья. 1 июля «Транснефть» возобновила поставки по «Дружбе» в полном объеме.