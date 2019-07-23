Названы сроки вытеснения «грязной» нефти с территории Белоруссии

Первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин назвал сроки вытеснения некондиционной нефти с повышенным содержанием хлорорганики из системы магистральных трубопроводов на территории Белоруссии.

По словам Гришанина, замещение нефти с повышенным содержанием хлорорганики в системе магистральных трубопроводов белорусских операторов осуществляется в рамках реализации мероприятий дорожной карты, передает ТАСС.

Он уточнил, что согласованный срок завершения работ – 16 августа.

Гришанин заявил в интервью «Российско-германской газете», что «Транснефть» перешла на ежесуточный мониторинг качества сырья на хлорорганику. До инцидента с загрязнением магистрали «Дружба» пробы на хлорорганику проводились каждые 10 суток.

«Мы перевели испытания в режим ежесуточных по более чем 150 приемо-сдаточным пунктам. Соответственно, и затраты компании выросли пропорционально количеству проводимых испытаний. Вопрос об учете в тарифе расходов на устранение последствий инцидента не стоит. В дальнейшем при изменении порядка приемки нефти по качеству очевидно, что расходы компании на проведение ежесуточных испытаний нефти на содержание хлорорганических соединений должны учитываться в тарифе. Это входит в стоимость услуг по транспортировке», – сказал Гришанин.

По словам Гришанина, компания также обсуждает с Минэнерго оптимальные формы контроля за приемом сырья.

На прошлой неделе «Транснефть» предложила способ очистки нефтепроводов.

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти и приостановила прием сырья. 1 июля «Транснефть» возобновила поставки по «Дружбе» в полном объеме.

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