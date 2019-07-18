«Транснефть» нашла способ очистить нефтепроводы

Компания «Транснефть» на совещании в Минэнерго предложила подмешивать некондиционную нефть в чистые потоки, чтобы постепенно очистить нефтепроводы от загрязненной нефти.

Подмешивание некондиционной нефти в чистый поток приведет к росту уровня содержания хлорорганики почти до максимально возможного, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters. Кроме того, изменится качество нефти Urals в портах Новороссийск, Усть-Луга и Приморск, а также сырья на НПЗ в центральной части России.

По данным газеты, нефтяники не согласились с предложением, так как оно потребует дополнительных технических решений для НПЗ и, в свою очередь, пообещали со своей стороны проработать этот вопрос.

Источник газеты утверждает при этом, что решение о подмешивании некондиционной нефти согласовано с Минэнерго и планы вряд ли изменятся.

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти и приостановила прием сырья. В Минске ущерб от «грязной» нефти оценивали в 30 млн долларов только для одного нефтеперерабатывающего завода.

1 июля сообщалось, что «Транснефть» возобновила поставки по «Дружбе» в полном объеме.

Глава Минэнерго Александр Новак говорил, что кризис с загрязненной нефтью преодолен.