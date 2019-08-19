Филарет заявил о прекращении общения с Порошенко после получения томоса

Председатель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет Денисенко сообщил, что после получения «новой церковью» томоса его общение с пятым президентом Украины Петром Порошенко прекратилось.

«После получения томоса у нас прекратилось общение с Петром Порошенко. Но он достиг своей цели: томос получили, а какой томос – это его не интересует», – сказал Филарет в интервью телеканалу «112.Украина».

Он также рассказал о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой глава государства отметил, что не будет вмешиваться в церковные дела. «Была встреча, на которой президент сказал, что будет поддерживать все церкви, не будет вмешиваться в церковные дела», – заявил он.

Ранее Филарет заявил, что Константинопольский патриарх Варфоломей считает необходимым как можно скорее ликвидировать Киевскую патриархию.

В декабре 2018 года две неканонические (раскольнические) церкви – УАПЦ и так называемый Киевский патриархат (УПЦ КП) – объявили об объединении и создании Православной церкви Украины, которая 6 января 2019 года получила томос об автокефалии от Вселенского патриарха. Позднее руководство ПЦУ решило во внутренних документах называть свою церковную организацию «Украинской православной церковью», игнорируя тот факт, что это наименование носит единственная каноническая церковь на Украине – Украинская православная церковь (Московского патриархата).

Спустя несколько месяцев после создания ПЦУ бывший глава Киевского патриархата Филарет, получивший в новой структуре титул почетного патриарха, начал критиковать томос и продолжает работу от имени УПЦ КП, несмотря на то, что Минюст Украины уже заявил о ликвидации этой организации.