Филарет заявил о желании Константинопольского патриарха ликвидировать Киевскую патриархию

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Россия прощается с американскими долгами

Россия перестала давать в долг СШАФото: Shohei Miyano/Reuters
Япония существенно нарастила покупку американских бумаг и стала крупнейшим держателем госдолга США, потеснив КНР. Россия и Китай действуют в противовес. Какая из этих двух стратегий окажется в выигрыше – пока не знает никто. Впрочем, Россия вынуждена избавляться от американских бумаг по совсем другим причинам.  Подробности...
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Россия предложила Китаю подумать о сибирских лесах

Российско-китайскую дружбу подтачивает проблема «черных лесорубов»Фото: Li Ga/Zuma/ТАСС
Москва предупредила Пекин: Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай. Это случится, если Поднебесная не перестанет закупать добытую незаконно сибирскую древесину. Перекрытие границ позволит России зарабатывать существенно больше за счет переработки леса на своей территории и экспорта уже готовой продукции. Но у такого решения могут быть и опасные последствия. Подробности...
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Кто и как разыскивает пропавшие подлодки СССР

Глава государства досконально интересуется трагической судьбой советского подводного флотаФото: Михаил Метцель/ТАСС
«В одном только 1942-м Балтийский флот потерял около половины лодок, выделенных для боевых действий на Балтике. Большинство из них пропали бесследно». Руководитель поисковой экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» Константин Богданов рассказал газете ВЗГЛЯД, как удается обнаруживать погибшие советские подводные лодки и почему их работой заинтересовался Владимир Путин. Подробности...
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Богатейшее нефтяное королевство остается без самого необходимого

Нефть способна превратить пустыню в процветающий оазис, но на короткий срокФото: Ali Jarekji/Reuters
Одной из самых богатых стран на планете – Саудовской Аравии – грозит опаснейший кризис. Появились прогнозы о том, что на территории королевства стремительно иссякают запасы самой необходимой на планете жидкости – воды, ее осталось буквально на несколько лет. Почему даже гигантские доходы от продажи нефти не дают стране возможности решить эту проблему? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Украина объявляет аукцион невиданной щедрости

Глеб Простаков, журналист
Украина продаёт последнее, что у нее осталось, и продаёт задёшево. Отличная плодородная земля в самом центре перенаселенной Европы – более чем привлекательный актив. Подробности...
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СССР уничтожили наивные люди

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Для русского народа распад СССР стал гигантской трагедией. Границы России вернулись к рубежам, на которых они находились в XVIII веке. Значительная часть наследия, которое столетиями создавала русская цивилизация, была растрачена. Мощь и престиж России были колоссально подорваны. Подробности...
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Парк Горького как символ новой России

Сергей Мардан, публицист
За это свое право – жить сытой, беспечной, буржуазной жизнью – новые москвичи перегрызут глотку кому угодно. Любой оппозиции, любым несогласным, любому, кто захочет отнять у них это право. Они – истинная опора российского общества. Подробности...
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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

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      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
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          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

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              Филарет заявил о желании Константинопольского патриарха ликвидировать Киевскую патриархию

                 19 августа 2019, 10:30
              Фото: Zuma\TASS
              Текст: Алина Назарова

              Версия для печати  •
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              Константинопольский патриарх Варфоломей считает необходимым как можно скорее ликвидировать Киевскую патриархию, заявил председатель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет.

              «Почему митрополит Епифаний (предстоятель так называемой Православной церкви Украины) создал ликвидационную комиссию? Потому что патриарх Варфоломей настаивает на скорейшей ликвидации Киевской патриархии. И поэтому, выполняя просьбу Вселенского патриарха, митрополит Епифаний создал незаконную ликвидационную комиссию», – заявил патриарх в интервью телеканалу «112 Украина».

              По его словам, ускорение ликвидации Киевской патриархии обсуждалось и в ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с патриархом Варфоломеем в Стамбуле. При этом Зеленский заявил, что «не будет вмешиваться во внутренние дела церкви, а будет относиться одинаково ко всем церквям, в том числе и к Киевскому патриархату».

              В то же время он заявил, что патриарх Варфоломей планирует расширять паству за счет приходов Православной церкви Украины. «В Турции в Константинопольском патриархате всего 6-10 тысяч верующих. И поэтому ему надо расширить паству. По этой причине он не уступает свои епархии в северных областях Греции. Ему принадлежат все греческие приходы за пределами своего государства. И мечта Вселенского патриарха – чтобы все православные эмигранты принадлежали не к своим церквям, а принадлежали к Вселенскому патриархату», – сказал Филарет.

              Поэтому, добавил он, Варфоломей «хочет, чтобы украинские приходы принадлежали ему, и он это записал в томосе». «Нас это не устраивает», – подчеркнул Филарет.

              В середине августа Украинская автокефальная православная церковь официально прекратила существование, присоединившись к новой Православной церкви Украины.

              В декабре 2018 года две неканонические (раскольнические) церкви - УАПЦ и так называемый Киевский патриархат (УПЦ КП) – объявили об объединении и создании Православной церкви Украины, которая 6 января 2019 года получила томос об автокефалии от Вселенского патриарха. Позднее руководство ПЦУ решило во внутренних документах называть свою церковную организацию «Украинской православной церковью», игнорируя тот факт, что это наименование носит единственная каноническая церковь на Украине - Украинская православная церковь (Московского патриархата).

              Спустя несколько месяцев после создания ПЦУ бывший глава Киевского патриархата Филарет, получивший в новой структуре титул почетного патриарха, начал критиковать томос и продолжает работу от имени УПЦ КП, несмотря на то, что Минюст Украины уже заявил о ликвидации этой организации.


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