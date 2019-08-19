Филарет заявил о желании Константинопольского патриарха ликвидировать Киевскую патриархию

Константинопольский патриарх Варфоломей считает необходимым как можно скорее ликвидировать Киевскую патриархию, заявил председатель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет.

«Почему митрополит Епифаний (предстоятель так называемой Православной церкви Украины) создал ликвидационную комиссию? Потому что патриарх Варфоломей настаивает на скорейшей ликвидации Киевской патриархии. И поэтому, выполняя просьбу Вселенского патриарха, митрополит Епифаний создал незаконную ликвидационную комиссию», – заявил патриарх в интервью телеканалу «112 Украина».

По его словам, ускорение ликвидации Киевской патриархии обсуждалось и в ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с патриархом Варфоломеем в Стамбуле. При этом Зеленский заявил, что «не будет вмешиваться во внутренние дела церкви, а будет относиться одинаково ко всем церквям, в том числе и к Киевскому патриархату».

В то же время он заявил, что патриарх Варфоломей планирует расширять паству за счет приходов Православной церкви Украины. «В Турции в Константинопольском патриархате всего 6-10 тысяч верующих. И поэтому ему надо расширить паству. По этой причине он не уступает свои епархии в северных областях Греции. Ему принадлежат все греческие приходы за пределами своего государства. И мечта Вселенского патриарха – чтобы все православные эмигранты принадлежали не к своим церквям, а принадлежали к Вселенскому патриархату», – сказал Филарет.

Поэтому, добавил он, Варфоломей «хочет, чтобы украинские приходы принадлежали ему, и он это записал в томосе». «Нас это не устраивает», – подчеркнул Филарет.

В середине августа Украинская автокефальная православная церковь официально прекратила существование, присоединившись к новой Православной церкви Украины.

В декабре 2018 года две неканонические (раскольнические) церкви - УАПЦ и так называемый Киевский патриархат (УПЦ КП) – объявили об объединении и создании Православной церкви Украины, которая 6 января 2019 года получила томос об автокефалии от Вселенского патриарха. Позднее руководство ПЦУ решило во внутренних документах называть свою церковную организацию «Украинской православной церковью», игнорируя тот факт, что это наименование носит единственная каноническая церковь на Украине - Украинская православная церковь (Московского патриархата).

Спустя несколько месяцев после создания ПЦУ бывший глава Киевского патриархата Филарет, получивший в новой структуре титул почетного патриарха, начал критиковать томос и продолжает работу от имени УПЦ КП, несмотря на то, что Минюст Украины уже заявил о ликвидации этой организации.