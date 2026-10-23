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Суд в Москве оштрафовал Чичваркина за нарушение правил деятельности иноагента
Суд в Москве оштрафовал Чичваркина на 50 тыс. рублей за нарушение правил иноагента
Дорогомиловский суд Москвы назначил штраф в размере 50 тыс. рублей предпринимателю Евгению Чичваркину за несоблюдение порядка деятельности иностранного агента.
Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей предпринимателя Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) за нарушение правил деятельности иностранного агента, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
«Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы от 23 октября 2026 года Чичваркин Евгений Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», – заявили в суде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале суд Москвы заочно приговорил Чичваркина к девяти годам колонии.
В прошлом году суд оштрафовал его за несоблюдение требований, предъявляемых к агентам. Позднее предприниматель был внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.