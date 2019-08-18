В Грузии объяснили неизбежность выхода из СНГ

Решение Грузии о выходе из Содружества Независимых Государств в августе 2009 года было неизбежным из-за преступных действий тогдашнего президента Михаила Саакашвили, заявил грузинский эксперт Петре Мамрадзе.

Мамрадзе заявил РИА «Новости», что после «кровавой военно-политической авантюры Саакашвили», которая закончилась для Грузии «катастрофой», другого пути не было.

«Никто в мире не понял бы обращение Грузии с просьбой о помощи, если бы она оставалась в составе СНГ», – сказал эксперт.

По его словам, Грузия свои решением не получила никакого экономического, социального ущерба. «Существенной потери страна не получала», – добавил он.

Ранее в воскресенье экс-спикер парламента Грузии, оппозиционер Нино Бурджанадзе заявила, что Тбилиси ошибочно 10 лет назад вышел из СНГ.

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