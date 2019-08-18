В Грузии сочли ошибочным выход из СНГ

Экс-спикер парламента Грузии, оппозиционер Нино Бурджанадзе заявила, что Тбилиси ошибочно 10 лет назад вышел из СНГ.

«Никакой пользы от выхода страны из СНГ я не вижу. Грузия захлопнула двери, и это был лишь политический жест. В политике такие решения ничего хорошего не приносят. Что касается вреда, эта была арена переговорного процесса, это давало возможность встречаться с российскими коллегами, коллегами бывших других государств СНГ», – передает ее слова РИА «Новости».

Она добавила, что нужно было максимально использовать СНГ для того, чтобы «озвучить все проблемы», которые беспокоят Грузию, и искать понимание у лидеров Содружества.

«Грузия, своим решением допустила ошибку, так как ее нахождение в содружестве не ущемляло ее суверенитет. Это был лишь политический шаг, который показал, что вот, мы вышли их сферы, где Россия является доминантом», – добавила Бурджанадзе.

Грузия официально покинула СНГ 18 августа 2009 года.