Эксперт: Польские корабли могут не доплыть до акватории Персидского залива

Польский флот не боеспособен даже на Балтике, поэтому заявления Варшавы о готовности поддержать миссию США в Ормузском проливе похожи на болтовню, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Юрий Мелконов.

Главный редактор военно-исторического журнала Baltfort Юрий Мелконов назвал несерьезными заявления польского министра иностранных дел Яцека Чапутовича о готовности Варшавы поучаствовать в операции США по обеспечению безопасности в Ормузском проливе. В пятницу Чапутович заявил, что ситуация в регионе «требует реакции», и допустил «определенный вид поддержки» со стороны Варшавы.

Ситуация в ключевой акватории на выходе из нефтеносного Персидского залива в Индийский океан действительно более чем серьезна в свете противостояния США и Ирана. Но вряд ли польская флотилия может оказать серьезную поддержку американским союзникам, полагают эксперты. «Польские ВМС – флот с хорошими кадрами, но с абсолютно устаревшими кораблями. Польский флот уже много лет не демонстрирует уверенно флаг даже на Балтике. У них много проблем, например, подводные лодки больше не плавают», – заметил Мелконов.

Эксперт подчеркнул, что, поскольку даже в Балтийском море польский флот «считается небоеспособным и говорить про Ормузский пролив равносильно бреду». По его оценке, польские корабли попросту могут не доплыть до акватории Персидского залива.

«Миссия по безопасности судоходства в Ормузском проливе – это очередная провокация США. Это важнейший пролив в мировой нефтяной торговле и Соединенные Штаты хотят создать там очаг напряженности. У самих США тоже порох уже давно не сухой. У них хватает сил только держать очаги напряженности на Балтике, в Черном и Средиземном морях», – подытожил Мелконов.

До заявления польского МИДа, на предложение США о совместной миссии в Ормузском проливе откликнулась Великобритания, чей флот будет сотрудничать с американскими ВМС для обеспечения безопасности торговых судов. Однако Франция и Германия отказались посылать корабли по призыву США.

Предложение о создании миссии в Персидском заливе поступило от США после захвата иранскими ВМС плывшего под британским флагом шведского танкера Stena-Impero.

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