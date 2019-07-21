Россию втягивают в танкерную войну

Британия оказалась в шаге от превращения танкерной войны с Ираном в полномасштабный военный конфликт в Персидском заливе. Лондон заявляет о введении санкций против Тегерана, а министр обороны публично рассуждает о возможности отправки королевского флота в Ормузский пролив. Тем временем, в Лондоне в соучастии в захвате британских танкеров уже обвиняют и Россию.

Как сообщил накануне таблоид Sunday Mirror, британская разведка MI-6 совместно с Центром правительственной связи Великобритании (GCHQ) изучает версию о том, что Россия могла быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero. В публикации утверждается, что танкер мог оказаться в иранских территориальных водах из-за искаженных координат GPS, которые разведка Ирана якобы могла отправлять с помощью «российских шпионских технологий».

Напомним, вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Такие действия Тегерана фактически стали ответом на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД.

Тем временем источник Sunday Mirror в «западных службах безопасности» заявил, что Россия, у которой имеются «технологии по подделке GPS», могла оказать Тегерану помощь «в этой авантюре», причем только с «одобрения» президента России Владимира Путина. Издание также указывает на некий доклад, утверждающий, что Россия якобы стоит за 10 тыс. инцидентов, связанных с подменой данных.

Кроме того, как сообщает Telegraph, британские власти уже работают над введением санкций против Ирана и могут публично заявить о них в ближайшее время. Также Лондон может призвать ЕС и ООН возобновить антииранский санкции, отмененные в 2016 году после того, как был заключен Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана (СВПД).

Однако пока до конца не ясно, насколько всерьез британское правительство изучает «российский след» в истории с танкером с Stena Impero, и могут ли против Москвы быть введены новые санкции.

Отметим, что Россию далеко не первый раз обвиняют во «взломе GPS». Так, в ноябре 2018 года глава правительства Финляндии Юха Сипиля заявил, что во время учений НАТО «Единый Трезубец» система GPS подверглась воздействию и в итоге работала некорректно, что привело к столкновению норвежского фрегата с танкером. По его мнению, возможным виновником данного инцидента является Россия.

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Затем весной этого года со схожим заявлением выступило Минобороны Норвегии, утверждая, что Россия «глушила сигналы системы GPS во время учений НАТО».

А в июне власти Израиля предположили, что ответственность за сбои в работе системы GPS в районе аэропорта имени Давида Бен-Гуриона близ Тель-Авива лежит на России. Они также заявили, что с теми же проблемами сталкивались самолеты в Ларнаке на соседнем Кипре.

По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Олега Морозова, обвинения в адрес России являются «бредом», который нужен лишь для того, чтобы нарастить британское и американское военное присутствуете в Персидском заливе.

«Можно придумать что угодно, в том числе историю про «ложные GPS». Но при этом всегда следует задать вопрос, зачем России нужно создавать искусственно напряжение в этом районе мира?» – приводит его слова РИА «Новости».

«Зачем нам нужно, чтобы британцы и американцы в результате «подмены данных» расчехляли оружие и грозили нарастить свое присутствие в этом регионе?» – задается вопросом Морозов. По его словам, это «какой-то военно-стратегический мазохизм, который совсем не характерен для российской военной стратегии». «Скорее наоборот: придумай очередной бред про российскую угрозу и вооружайся – такова современная стратегия коллективного Запада», – добавил Морозов.

В свою очередь сенатор Алексей Пушков увидел аналогию между морскими инцидентами в Керченском проливе и Персидском заливе, когда в обоих случаях западные СМИ во всем винили Москву.

«В Лондоне долго утверждали, что Россия совершила «акт агрессии», задержав украинские суда в Керченском проливе, хотя это была провокация Порошенко. Теперь пытаются обвинить Россию в участии в аресте британского танкера Ираном. Спецы по «фейк ньюс» никогда не уходят в отпуск», – написал Пушков в своем Twitter.

«Мне кажется, что история с причастностью России весьма преувеличена и больше похожа на анекдот. Тем более, эта информация была опубликована в откровенном таблоиде Mirror, где серьезная информация из правительства или спецслужб не публикуется.

Допускаю, что у Mirror в летний период просто упала аудитория, потому они решили сочинить сенсацию.

У них полулось объединить все топовые темы», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель исследовательской компании EuropeInsight Андрей Куликов.

В то же время посол Ирана в Британии Хамид Баединежад заявил, что в Тегеране сохраняют спокойствие в связи с инцидентом в Ормузском проливе и готовы к «разным сценариям».

«Правительство Великобритании должно сдерживать те внутриполитические силы, которые хотят увеличить существующую напряженность между Ираном и Великобританией и вывести ее за пределы вопроса о танкерах. Это довольно опасно и неразумно в такое трудное для региона время. Иран, однако, тверд в своей позиции и готов к различным сценариям», - написал Баидинежад в Twitter.

Оценивая заявление Баидинежада, Куликов напомнил: после того, как Британия и Иран обменялись задержанием кораблей – Лондон решил играть первую скрипку среди стран Запада, вынося вопрос возможных санкций на уровень ЕС и ООН. И если Британия получит международную поддержку, особенно в части возврата санкций, которые были отменены после заключения ядерной сделки с Ираном – это всем развяжет руки для начала военного конфликта.

«Во время всех последних разногласий между Лондоном и Тегераном британцы неизменно подчеркивали, что на ядерную сделку не должны влиять другие противоречия между странами. То есть, соглашение касается вполне конкретных вещей, и другие факторы на него влиять не должны», – продолжил собеседник.

Но если Британия уйдет от этого принципа – это позволит ей прямо заявить о поддержке США в противостоянии с Ираном, чего Лондон до сих пор избегал, затем отказаться от ядерной сделки и нарастить военное присутствие в Персидском заливе.

«И тут уже разговоры о возможной войне перестанут быть просто прогнозами и размышлениями экспертов», – отметил Куликов, допустив развитие событий по самому худшему сценарию.

Что касается интересов России – такой конфликт нам невыгоден ни с политической, ни с экономической точек зрения, и Москве нужно сыграть роль миротворца еще до того, как это противостояние перерастет в полномасштабную войну, считает эксперт.

«Для нас было бы идеально, если бы вооруженный конфликт был предотвращен именно нашими усилиями, и это было был признано мировым сообществом. Тем более, у России есть прекрасный опыт миротворчества, о чем свидетельствует эффективная работа по Северной Корее, по ядерной программе Ирана, по Сирии и определенные успехи по Украине», – резюмировал Куликов.