В Совфеде отреагировали на поиски «русского следа» в задержании британского танкера

Вашингтон и Лондон сочинили «очередной бред» про якобы причастность Москвы к задержанию британского танкера Ираном, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. По его словам, публикация в Sunday Mirror потребовалась, чтобы нарастить присутствие в регионе.

«Можно придумать что угодно, в том числе историю про «ложные GPS». Но при этом всегда следует задать вопрос, зачем России нужно создавать искусственно напряжение в этом районе мира?» – приводит его слова РИА «Новости».

«Зачем нам нужно, чтобы британцы и американцы в результате «подмены данных» расчехляли оружие и грозили нарастить свое присутствие в этом регионе?» – задается вопросом Морозов.

По его словам, это «какой-то военно-стратегический мазохизм, который совсем не характерен для российской военной стратегии».

«Скорее наоборот: придумай очередной бред про российскую угрозу и вооружайся – такова современная стратегия коллективного Запада», – добавил Морозов.

По словам сенатора, это очень похоже на «паранойю».

Ранее газета Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники написала, что британская разведка Ми-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия якобы может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero.

Источник издания в «западных службах безопасности» заявил, что Россия, у которой имеются «технологии по подделке GPS», могла оказать Тегерану помощь «в этой авантюре».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о задержании Ираном британского судна Stena Impero, среди членов экипажа которого оказались трое россиян.