Почему в НАТО верят, что Россия «исказила сигнал спутников GPS»

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1 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 19:03  |  vz.ru
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Первопричина кредитного бума сейчас в латании дыр семейного бюджетаФото: Андрей Махонин/ТАСС
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США используют крымских татар для новой атаки на Россию

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Религиозным призывникам придется отдать священный долг в армии

Российские священники, как правило, сами в свое время отслужили срочную службуФото: Сорокин Донат/ТАСС
Очередной призыв в Вооруженные силы, начавшийся 1 апреля, коснется десятков тысяч человек. Но что делать тем, кто по религиозным соображениям не желает брать в руки оружие или даже уже является священником? Как служат в Российской армии «святые отцы» и как относятся к ним в армиях других стран мира? Подробности...
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У Клинтон появились шансы вернуться в Белый дом в новом статусе

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В России начали забыть о Хиллари Клинтон, два с лишним года назад проигравшей Дональду Трампу выборы президента США – и совершенно напрасно. Хотя она практически незаметна в публичном пространстве, бывшая госсекретарь оказывает колоссальное влияние как серый кардинал американской политики. Каким образом и к каким высотам она сегодня стремится? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

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Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Срaзу несколько опросов среди школьников показали удивительную вещь: наши дети всё больше предпочитают «дворовые игры» интернет-одиночеству. Такое впечатление, что они переболели, получили иммунитет и возвращаются в реальность. Подробности...

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            Почему в НАТО верят, что Россия «исказила сигнал спутников GPS»

            Норвежский фрегат Helge Ingstad утонул из-за разгильдяйства команды, а вовсе не из-за России   1 апреля 2019, 18:00
            Фото: Norsk Telegrambyra AS/Reuters
            Текст: Алексей Анпилогов

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            Норвегия продолжает публиковать материалы, доказывающие - с ее точки зрения - намеренное искажение сигнала GPS рядом с ее границами. Высказывалось даже предположение, что российские комплексы РЭБ могли сбить с пути норвежский фрегат - который в результате и утонул. Можно ли технически мешаться в работу спутников GPS и есть ли у России такие возможности?

            14 марта 2019 года, на встрече делегации российского Министерства обороны и представителей дипломатического корпуса Королевства Норвегии норвежская сторона заявила, что у Осло якобы имеются доказательства целенаправленного использования Россией средств радиоэлектронного подавления для глушения всех электронных сигналов на севере королевства. В последние дни норвежская сторона продолжает публиковать разнообразные доказательства своей точки зрения.

            В министерстве обороны Норвегии утверждают, что Россия «глушила сигналы системы GPS во время учений НАТО». Ранее норвежские СМИ сообщали, что Россия якобы установила средства радиоэлектронного подавления «Красуха» вблизи границ с Норвегией и Финляндией, что негативно отразилось на приёме сигнала GPS. В частности, помехами в его приёме норвежская сторона объясняет происшествие с фрегатом УРО Helge Ingstad, который утром 8 ноября 2018 года из-за навигационной ошибки столкнулся с танкером Sola TS и затонул.

            Впервые Минобороны Норвегии выступило с утверждением, что РФ вмешивалась в работу GPS во время учений НАТО Trident Juncture, ещё 13 ноября 2018 года, сразу после потери злополучного фрегата Helge Ingstad. Норвежское военное ведомство заявило, что «в период между 16 октября и 7 ноября наблюдалось глушение сигнала глобального спутникового позиционирования (GPS)» и что «за этим стоят российские силы на Кольском полуострове». 15 ноября того же года МИД Финляндии также опубликовал утверждения, что нарушение полезного сигнала GPS исходило с территории Российской Федерации.

            А в целом сообщения о возможности глушения или даже искажения GPS-сигнала появились в западных СМИ ещё в начале 2010-х годов. Тогда группа студентов из университета Техаса во главе со своим преподавателем продемонстрировала возможность внесения искажений в работу системы GPS на морских судах. В качестве эксперимента они передали на антенны навигационной системы небольшой яхты фальшивый сигнал с наземной станции, который был принят электроникой за спутниковый.

            Ничего удивительного в таком эксперименте не было. Одним из ключевых моментов функционирования GPS на начальном периоде его развития являлся так называемый селективный доступ к системе, который был отменён решением президента США от 1 мая 2000 года. До этого момента небольшие искажения в позиционировании задавались самой системой GPS – передающие спутники управляемо создавали погрешность, которая искусственно вносилась в спутниковые сигналы для неточной работы и позиционирования обыкновенных гражданских приемников.

            После отмены селективного доступа любой любительский GPS-приемник смог определять свои координаты с точностью до нескольких метров, как и военные приёмники (в то время, как ранее его погрешность составляла десятки метров и делала его бесполезным для многих приложений, требующих точной навигации на местности). Однако сама «программная дыра» с селективным доступом в системе осталась, что и позволяло, при желании, осуществлять сознательное загрубление или даже полное искажение сигнала GPS.

            Сегодня спутниковая группировка GPS вращается вокруг нашей планеты по круговым орбитам с одинаковой высотой и периодом обращения для всех запущенных спутников. Каждый спутник совершает 2 полных витка вокруг планеты за одни «абсолютные» звездные сутки – 23 часа 56 минут. Эти сутки чуть меньше солнечных и учитывают движение Земли по круговой орбите вокруг Солнца. Находящиеся в космосе 24 спутника обеспечивают полную работоспособность системы в любой точке земной поверхности, однако в условиях конкретной местности (горы, высокие здания, другие неровности рельефа) не всегда могут обеспечить хороший расчет позиции и уверенный прием сигнала.

            По этой причине, для улучшения точности и быстроты позиционирования, а также ради резерва общее количество спутников поддерживается в большем количестве. Кроме того, при желании приёмники GPS могут использовать разветвлённую сеть наземных станций, которые также помогают в позиционировании в случае слабого спутникового сигнала.

            Физика процесса

            Для дальнейшего понимания задачи внесения помехи в работу системы GPS необходимо различить глушение и искажение сигнала GPS. Банальное глушение сигнала практически бесполезно, так как пользовательский терминал копит данные со спутников в своей памяти и, как следствие, получает интегральную, долговременную «картинку» своего местоположения. При отсутствии устойчивого сигнала GPS приёмник просто выпадает из позиционирования, сигнализируя о недоступности навигационных сигналов. В случае же искажения сигнала оконечный терминал формально получает мощный и ясный сигнал, только вот спутниковая триангуляция выстраивается в совершенно неправильном виде.

            Проблема в том, чтобы подменить спутниковые сигналы максимально незаметным для потребителя способом.

            В обычном гражданском терминале это сделать несложно – он имеет простую, «подслеповатую» ненаправленную антенну, для которой легко создать практически полный набор фальшивых сигналов. Но военные приёмники предпочитают более сложные, направленные антенны. Они позволяют не просто принять сигнал, но и вычислить его пространственное происхождение - и тем самым отличить наземную станцию помех от реального спутника.

            Такие системы с несколькими направленными антеннами были испытаны военными США ещё в 2013 году. Тогда Пентагон опубликовал данные о том, что на авиационной базе ВМС США в Мэриленде были проведены успешные испытания помехоустойчивой системы спутниковой навигации для БПЛА. Конструкторам удалось добиться приема сигнала GPS даже в условиях создания активных искажающих помех направленным излучением с наземных станций.

            При этом готовность системы к работе в условиях активных помех является сегодня «альфа и омега» любого защищённого режима (к которому относится и глобальное позиционирование в военных приложениях). Задействование процесса пространственного определения источника сигнала критично в силу того, что уровень помех с помощью других способов можно понизить лишь на 10-15 децибел, в то время, как помехи, создаваемые современными средствами военной радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в том числе – и упомянутая российская «Красуха», легко превышают уровень GPS-сигналов со спутников на целых 60 децибел – или же в миллион раз по мощности сигнала.

            Каких-либо прямых способов борьбы с активной помехой просто не существует – сколь-либо радикально усилить слабый сигнал со спутников просто нереально.

            Так что, фрегат таки мы потопили?

            Конечно же, любые военные учения – это отнюдь не военный парад. Ровно наоборот – это проверка всех протоколов и систем, относящихся к национальной обороне, в условиях, максимально приближённых к боевым.

            Как следствие, учения НАТО Trident Juncture, во время которых был потерян фрегат Helge Ingstad, как минимум, должны были учитывать тот факт, что рядом с их районом проведения расположена Россия. В конце концов, именно российские вооружённые силы неоднократно назывались тем самым «вероятным противником» блока НАТО. Более того - сценарий учений предусматривал «совместное отражение союзниками по блоку внешней военной агрессии в рамках статьи 5 устава НАТО о коллективной обороне» в восточных районах территории и акватории Норвегии, Швеции и Финляндии.

            Как следствие, военным НАТО необходимо было учитывать, что российские средства РЭБ могут быть включены на российской суверенной территории – в том числе и с целью недопущения проведения радиоэлектронной разведки под видом «оборонительных» учений. При этом, как уже было сказано, принципиально задача работы системы GPS в условиях мощной активной помехи уже решена. Что же, в таком случае, НАТО этим не воспользовалось?

            К настоящему времени вся хронология и логика действий экипажа фрегата Helge Ingstad изложена в официальном отчёте о происшествии.

            Навигационная ошибка GPS отнюдь не значится в качестве главного фактора, приведшего к столкновению с танкером.

            Произошедшее в условиях чистого неба и идеальной прямой видимости столкновение фрегата с танкером было вызвано не ложными сигналами GPS, а банальным головотяпством команды фрегата. Команда неоднократно игнорировала предупреждения соответствующих систем, предупреждавших о неизбежности столкновения.

            А если кто-то из навигационных офицеров Helge Ingstad и пользовался GPS в ночь 8 ноября 2018 года, то он явно делал это слишком непрофессионально, никак не сверяя данные GPS-приёмника с реальной навигационной обстановкой. Ведь, в конце концов, фрегат столкнулся не с берегом, а с танкером – да ещё и следуя по обычному судовому ходу.

            Не исключено, что Россию еще не разу будут стараться обвинить в сознательном потоплении Helge Ingstad или, более того, в «GPS-терроре» сопредельных территорий Норвегии, Швеции и Финляндии. Однако Россия полностью пребывает в своём праве. Как блок НАТО имеет право проводить учения в своих территориальных водах или в открытом море возле берегов России – так и Россия имеет право включать средства РЭБ на своей территории.

            А военные блока НАТО уже пусть думают, как это учитывать во время своих манёвров.


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