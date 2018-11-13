Министр обороны Норвегии высказался о возможной войне с Россией

Действия России якобы говорят о том, что военный конфликт в Европе больше не является чем-то немыслимым, утверждает министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.

Глава оборонного ведомства Норвегии заявил, что после присоединения Крыма Россия ведет конфронтацию с западными странами и институтами, сообщает норвежское издание Barents Observer.

«Проблема номер один – Россия. Мы видим, насколько серьезны намерения нашего соседа на Востоке», – сказал министр.

Он добавил, что развернувшася после «аннексии» Крыма конфронтация напрямую влияет на безопасность Норвегии и союзников страны по НАТО.

«Мы должны учитывать, что вооруженный конфликт между государствами в Европе уже нельзя считать немыслимым», – заявил министр.

Напомним, крупнейшие за последнее время учения НАТО состоялись осенью 2018 года. Западные военные на учениях, в частности, выяснили неприспособленность своих униформы и техники к холодам.