В НАТО рассказали о вышедшей из строя технике на учениях в Норвегии

В ходе учений НАТО Trident Juncture в Норвегии военная техника ломалась из-за холода, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

На промышленном форуме НАТО в Берлине Столтенберг сообщил, что командиры на учениях заметили, что машины чаще ломаются из-за холода, передает РИА «Новости».

«Так мы начали использовать 3D-принтинг для изготовления запасных частей. Они могут поставляться незамедлительно, избегая необходимости ожидания того, пока их доставят из отдаленного склада», – сказал он.

Он рассказал, что в Норвегии протестировали один из самых маленьких беспилотников в мире – «дрон, который может видеть в темноте».

В своем выступлении Столтенберг также сообщил, что 11 из 29 стран-членов НАТО увеличили военные расходы до 2% от ВВП.

«Ситуация смешанная, но она гораздо лучше, чем три года назад, когда достижение цели в 2% от ВВП обеспечили три члена альянса, а теперь еще восемь союзников», – отметил он.

Он посетовал, что трудно добиться от государств НАТО поддержки в вопросе повышения оборонных расходов, хотя союзники перестали их сокращать.

Сейчас, уточнил он, в среднем европейские члены НАТО тратят на оборону менее 1,5% от ВВП, тогда как на момент окончания холодной войны тратили 3%.

В воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон высказывал мнение, что странам Евросоюза нужно наращивать оборонные бюджеты с целью укрепления своей независимости.

В октябре американский министр обороны Джеймс Мэттис говорил, что страны НАТО увеличивают свои военные бюджеты, так как считают, что им угрожает Россия.