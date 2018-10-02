Увеличение военных расходов НАТО объяснили «действиями России»

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НОВОСТЬ ЧАСА:Шойгу доложил Путину о поставке С-300 в Сирию
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Крымский мост открывает дорогу бизнесу и конкуренции
Почему России не нужно размещать ядерное оружие в Крыму
Кто из иерархов РПЦ на Украине согласится предать Москву
Зачем Западу признавать неконституционные итоги плебисцита в Македонии
Кто ответит за гибель людей в Петербурге
Скрипаль был отравлен за работу на русских
Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Прежде положение англичан было не очень тяжелым. Мир схарчевал байку про русских ликвидаторов и ввел санкции, как раньше схарчевал байки про Вьетнам, Ирак и Ливию. Удар прилетел, откуда не ждали. И карточный домик рухнул. Подробности...
«Морская блокада России»: Маккейн хотя бы вызывал уважение
Андрей Колесник, Председатель Совета директоров Калининградского морского торгового порта, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
Угрожать торговле энергоносителями на Ближний Восток – в регион, который переполнен энергоносителями? На Ближний Восток Россия поставляет в основном пшеницу (на что, кстати, тоже жалуются американские фермеры). Может быть, американский флот будет блокировать еще и российские сухогрузы с зерном? Подробности...
Советский Союз трагически погиб от убожества
Дометий Завольский, историк-архивист
Чем дальше, тем больше складывается впечатление, что сегодняшние воздыхатели по «красному проекту» – люди отнюдь не большого мира (хоть бы и потерпевшего крушение). Их мир мал и на глазах продолжает съёживаться. Подробности...
Обсуждение: 235 комментариев
Умер Роман Карцев
Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсультПодробности...
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Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев ЛещенкоПодробности...
Чудовищное землетрясение и цунами в Индонезии унесли сотни жизней
Более 830 погибших, тысячи зданий превращены в руины, хаос и разрушения. Так выглядит индонезийский остров Сулавеси после более чем 7-балльного землетрясения, вызвавшего цунами с волнами до пяти метров в высотуПодробности...
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