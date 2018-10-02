Увеличение военных расходов НАТО объяснили «действиями России»

Страны НАТО увеличивают свои военные бюджеты, так как считают, что им угрожает Россия, заявил американский министр обороны Джеймс Мэттис.

«Все страны – члены НАТО осознают сегодня, что Россия осуществляет недоброжелательные действия. Все они уже увеличили свои расходы на оборону», – передает его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что участие Соединенных Штатов в альянсе «непоколебимо» несмотря на обеспокоенность ряда европейских лидеров на этот счет после заявлений президента США Дональда Трампа.

«Реальные действия имеют большую значимость, чем слова», – добавил Мэттис.

Он напомнил, что Конгресс США не снизил на этот год финансирование оборонных действий страны в Европе «ни на один цент», а «ангажированность США» оценил как самую высокую «со времени падения берлинской стены в 1989 году».

В начале сентября сообщалось, что численность размещенных в Германии американских войск будет увеличена на 1,5 тыс. человек до 2020 года.

В августе стало известно, что утвержденный бюджет Пентагона на 2019 финансовый год предписывает министерству обороны США изыскать возможности для размещения дополнительных элементов противоракетной обороны в Европе под предлогом нарушения Россией Договора РСМД.