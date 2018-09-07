США собрались нарастить численность войск в Германии

Численность размещенных в Германии американских войск будет увеличена на 1,5 тыс. человек до 2020 года, сообщил американский посол в Берлине Ричард Гренелл.

По словам американского дипломата, дополнительные силы нужны для усиления Североатлантического альянса и «обеспечения европейской безопасности», передает ТАСС со ссылкой на издание Focus.

Гренелл добавил, что обещание президента США Дональда Трампа повысить оборонные мощности США вносит значительный вклад в «решимость укрепить трансатлантический альянс».

Уточняется, что в настоящее время в Германии в рамках концепции обеспечения коллективной безопасности НАТО размещены около 34,8 тыс. американских солдат.

Напомним, согласно июльскому опросу, вывод дислоцированных в Германии американских военных выступают 42% немцев.

Ранее США грозили Германии выводом американских войск с территории страны в случае отказа Берлина увеличить военный бюджет.