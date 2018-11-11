Макрон нашел причину увеличить военные расходы ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил мнение, что странам Евросоюза нужно наращивать оборонные бюджеты с целью укрепления своей независимости.

«Я не хочу видеть такое, что европейские страны увеличивают расходы на оборону, чтобы покупать американские или иные вооружения или материалы вашего (американского) производства. Я думаю, если мы увеличиваем наши расходы, то для укрепления нашей автономии», – заявил Макрон в интервью телеканалу CNN, передает ТАСС.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп счел оскорбительным призыв французского лидера Эмманюэля Макрона создать вооруженные силы Европы, расценив это заявление как намерение защищаться от США.

Ранее с требованием к странам НАТО о немедленном увеличении военных расходов обратился глава Белого дома Дональд Трамп.