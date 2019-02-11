Норвегия напугана деятельностью российской разведки

Спецслужбы России и Китая проводят самую активную разведывательную работу в Норвегии, заявила норвежская служба гражданской и военной разведки в своем отчете.

В отчете утверждается, что Россия и Китай «в состоянии проводить сложные наступательные операции в сети и постоянно развивают свои возможности», передает ТАСС со ссылкой на газету Verdens Gang.

Спецслужба считает, что эти страны интересуются Норвегией в связи с ее близостью к Арктике и северным регионам. Прогнозируется, что давление на страну в 2019 году будет продолжаться. Особенно разведывательные службы России и Китая, утверждается в отчете, интересуются оборонной политикой страны, политикой безопасности и деятельностью в северных регионах, а также планами в отношении боеготовности Норвегии.

Наибольшую озабоченность Норвегия, как следует из отчета, испытывает из-за возможных помех для навигационных систем (GPS), которые используются в воздушном сообщении.

В прошлом году эта страна уже утверждала, что зафиксировала глушение сигнала GPS во время проходивших на ее территории учений НАТО Trident Juncture. Помехи якобы создавала Россия, однако доказательств представлено так и не было.