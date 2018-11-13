Еще одна страна обвинила Россию в сбоях GPS во время учений НАТО

Минобороны Норвегии официально сообщило о том, что военные считают Россию причастной к сбоям в работе GPS на территории страны во время учений НАТО Trident Juncture, сообщает Associated Press.

Сбои фиксировались с 16 октября по 7 ноября. Источником называются якобы российские вооруженные силы на Кольском полуострове, передает «Интерфакс».

Утверждается, что помехи не привели ни к каким ЧП. К российским властям уже обращались за разъяснениями по этому поводу.

Ранее в Кремле заявили, что ничего не знают о связи действий России со сбоями в работе системы GPS во время учений НАТО. Ранее об этом заявлял премьер Финляндии Юха Сипиля, который сообщил, что Хельсинки проводит проверку нарушений системы GPS на учениях НАТО. Он предположил, что за сбоями в работе системы стоит Россия.