Финляндия заподозрила Россию в нарушениях GPS во время учений НАТО

Глава правительства Финляндии Юха Сипиля в интервью Yle заявил, что Хельсинки проводит проверку нарушений работы системы глобального позиционирования GPS во время учений НАТО.

«Возможно, что за подобными нарушениями стоит Россия», – сказал Сипиля, передает РИА «Новости».

По его словам, расследование по этому инциденту еще не завершено.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о крупнейших за последнее время учениях стран НАТО Trident Juncture 18, которые прошли с 25 октября по 7 ноября.