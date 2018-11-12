В Кремле отреагировали на якобы российские помехи системе GPS во время учений НАТО

Кремль ничего не знает о связи действий России со сбоями в работе системы GPS во время учений НАТО, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нам ничего не известно о том, что Россия может иметь какое-то отношение к сбоям в системе GPS. Здесь нужно спрашивать экспертов или министерство обороны. Но вы знаете, что сейчас существует тенденция обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах. Как правило, эти обвинения не имеют под собой оснований», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее премьер Финляндии Юха Сипиля заявил, что Хельсинки проводит проверку нарушений системы GPS во время учений НАТО. Он предположил, что за сбоями в работе системы стоит Россия.

Военный эксперт Сергей Денисенцев в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, почему не стоит доверять словам финнов о помехах системе GPS.