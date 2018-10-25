Эксперт оценил возможность постановки Россией помех GPS во время учений НАТО

Если бы действительно присутствовал факт постановки помех, финны заявляли бы об этом более уверенно, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Денисенцев, комментируя слова главы правительства Финляндии о якобы возможном создании Россией помех системе GPS во время учений НАТО.

Технически поставить помехи сигналу GPS возможно, но сделать это непросто, тем более незаметно, рассказал замглавы Центра анализа, стратегий и технологий Сергей Денисенцев, комментируя сообщение финских властей о том, что за сбоями в работе GPS во время учений НАТО якобы, возможно, стояла Россия.

«Если бы действительно присутствовал факт постановки помех, у них были бы какие-то доказательства. Они не говорили бы о «возможности», а заявляли об этом более уверенно», – считает эксперт.

По словам Денисенцева, многие системы РЭБ способны поставить помехи GPS. «И авиационные, и наземные системы (например, «Житель» или «Поле-21») технически могли поставить такие помехи. Вопрос в дальности и мощности помех и в том, насколько сигнал был заглушен», – пояснил он.

«Учения проводились в Северной Норвегии и в Северной Финляндии. Для «Самаркандов», находящихся в Калининграде, это очень большое расстояние. Поскольку это рядом с зоной ответственности нашего Северного флота, то технически это могли бы быть имеющиеся у него в Архангельской и в Мурманской областях «Самарканды» или авиационные комплексы «Порубщик», предназначенные для глушения средств связи», – отметил Денисенцев. Однако, по его словам, «это очень абстрактный разговор, так как очень маловероятно, что российские ВС могли специально ставить помехи».

Сбои в работе GPS способны вызывать даже вспышки на солнце, а также геомагнитные бури, подчеркнул собеседник. «Может быть, у них приступ русофобии, может быть, им нужно поднять военный бюджет. Помните, шведы искали российскую подводную лодку? Им нужно было добиться увеличения военного бюджета, и они организовали информационную кампанию, что им якобы нечем защищаться от русских. Здесь может быть что-то подобное, и я бы не спешил обвинять наши войска радиоэлектронной борьбы в том, что они наставили каких-то помех», – заключил эксперт.

Напомним, глава правительства Финляндии Юха Сипиля в интервью Yle заявил, что Хельсинки проводит проверку нарушений работы системы глобального позиционирования GPS во время учений НАТО Trident Juncture 2018. Возможным виновником нарушений Сипиля назвал Россию, добавив, что расследования еще продолжаются.