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28 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 18:21  |  vz.ru
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В Стамбуле взят новый курс на сирийское урегулирование

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В Стамбуле прошел саммит по сирийскому урегулированию с участием России, Турции, Франции и Германии. Подобный формат использовался впервые, так как на встрече отсутствовали представители Ирана и США. По итогам переговоров участники сошлись в том, что в сирийской трагедии пора поставить точку. Но эксперты предупреждают: новый формат еще не доказал эффективность. В США уже увидели в нем желание России выдавить американцев из Сирии. Подробности...
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«Самарканд» превратит армии НАТО в войско дикарей

«Самарканд» – комплекс РЭБ высшего звена, способный подавлять радиоэлектронные средства объединенных командований противника, полагают экспертыФото: mil.ru
Россия разместила новейшие засекреченные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Самарканд» на целом ряде направлений, в том числе в Калининградской области и в Белоруссии. Американцы уже давно выражают опасения возможностями России в сфере радиоэлектронной борьбы. Какова цель развертывания новых систем и как они пригодятся в случае прямого военного противостояния России и НАТО? Подробности...
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Сколько у Китая ракет, способных поразить американцев

Угрожающие Штатам ракеты носят красивое название – «Восточный ветер»Фото: Andy Wong/AP/ТАСС
Китай в штыки воспринял «интересное предложение» Трампа – заключить международное соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности взамен российско-американского договора о РСМД. Причина реакции Поднебесной понятна: китайцы уже разработали ракетное вооружение, не имеющее аналогов в мире. О чем идет речь и сколько всего в китайском арсенале ракет, «нарушающих» ДРСМД?  Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

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Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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          «Самарканд» превратит армии НАТО в войско дикарей

          «Самарканд» – комплекс РЭБ высшего звена, способный подавлять радиоэлектронные средства объединенных командований противника, полагают эксперты   28 октября 2018, 18:08
          Фото: mil.ru
          Текст: Андрей Резчиков,
          Алексей Нечаев,
          Никита Коваленко

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          Россия разместила новейшие засекреченные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Самарканд» на целом ряде направлений, в том числе в Калининградской области и в Белоруссии. Американцы уже давно выражают опасения возможностями России в сфере радиоэлектронной борьбы. Какова цель развертывания новых систем и как они пригодятся в случае прямого военного противостояния России и НАТО?

          Минобороны, как стало известно в воскресенье, разместило на ряде стратегических направлений, в том числе в Калининградской области и в Белоруссии новейшие средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Самарканд».

          Так, в документации тендера по монтажу и подключению составных частей комплексов к системе передачи данных Минобороны, размещенной на портале госзакупок сообщается, что 16 комплексов РЭБ «Самарканд-У», «Самарканд СУ-ПРД-К2», «Самарканд ПУ-ПРД-Д» уже находятся в 13 военных частях в Архангельской, Калининградской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, Краснодарском и Приморском крае, Еврейской автономной области, а также в Белоруссии. Работы по монтажу комплексов РЭБ «Самарканд» должны завершиться до 10 ноября 2019 года, а начальная цена контракта составляет 61 млн рублей.

          В прошлом году новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы «Свет» и «Самарканд» поступили на Северный флот. Про комплекс «Свет» известно, что он предназначен для оценки электромагнитной обстановки, поиска, обнаружения и экспресс-анализа радиоизлучений, а также определения местоположения их источников при совместной работе с аналогичными стационарными и подвижными комплексами технического контроля и радиотехнической разведки.

          А вот все сведения про «Самарканд» до сих пор держатся в тайне. Военный эксперт Антон Лавров в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что этот комплекс предназначен для подавления тактической военной связи противника в случае агрессии.

          Однако эксперт Центра анализа стратегий и технологий, капитан второго ранга запаса Максим Шеповаленко придерживается иного мнения. «Все средства РЭБ так или иначе работают по всем радиоэлектронным средствам противника, будь то средства связи, навигации, радиолокации или чего угодно. Все, что излучает, будет подавлено», – объяснил Шеповаленко газете ВЗГЛЯД.

          «Скорее всего, «Самарканд» – это средство оперативно-стратегического значения. Вряд ли это то, что поставляется на тактическом уровне, условно говоря, в соединения – бригады или дивизии. Это, скорее всего, средство армейского или окружного звена», – подчеркнул собеседник. «Это не средство для подавления радиостанций УКВ-диапазона, которыми оснащены, условно говоря, какие-нибудь латвийские или эстонские батальоны или какая-нибудь американская бригада или батальон случайно оказавшийся. Это система РЭБ для подавления средств управления и связи противника в звене объединенного командования и так далее», – предположил он.

          «В общем, это серьезная игрушка, не тактическая пукалка какая-нибудь, а средство высшего звена»,

          – считает Шеповаленко.

          Эксперт по радиоэлектронной разведке, главный редактор сайта подводников «Автономка», капитан-лейтенант запаса Александр Викторов отметил, что не случайно комплексы в том числе развернуты в Калининградской области и Белоруссии. «Почему западное направление? Потому что в последнее время часто самолеты-разведчики беспилотные и пилотируемые проходят в непосредственной близости к нашим границам и могут снимать различного рода телеметрическую информацию. Например, о частотах комплексов ПВО, военных аэродромов – любую информацию, которая в дальнейшем может повлиять на исход боевых действий», – рассказал он газете ВЗГЛЯД.

          «Соответственно данный комплекс, как я предполагаю, во-первых, может свести такие риски к минимуму, а во-вторых, сделать работу разведки и радиоразведки стран НАТО менее эффективной или даже свести ее на нет. Пошел самолет вдоль границы Польши и Белоруссии – его взяли на карандаш», – добавил Викторов, добавив, что, скорее всего, комплекс «Самарканд» будет находиться внутри единой системы управления войсками.

          В то же время Шеповаленко отметил: «Я не думаю, что это связано с конкретно каким-то угрожаемым направлением. Если посмотреть, они равномерно распределены между всеми направлениями. Это никак не связано и с учениями Trident Juncture. Мы в любом случае будем в плановом порядке оснащать свои силы средствами функционального поражения противника, то есть средствами, которые выводят из строя системы управления». Просто Калининград, Белоруссия – запад – это одно из стратегических направлений, здесь нормальное распределение между всеми, объяснил он.

          На что способны средства РЭБ

          Помимо развертывания «Самаркандов», недавно сообщалось о том, что в России на базе самолетов Ту-214 или Ил-76 начата разработка самолета – постановщика помех, который способен выводить из строя военные спутники, обеспечивающие навигацию и радиосвязь на земле, а также вести радиоэлектронное подавление любых целей: воздушных, наземных и морских.

          На фоне укрепления российской РЭБ американцы регулярно выражают опасения по поводу использования этих технологий русскими. Как ранее говорилось в пособии Центра по оценке и изучению опыта боевых операций армии Соединенных Штатов, в случае военного конфликта с Россией или Китаем американские военные столкнутся с мощными средствами РЭБ. Авторы пособия уверены, что боевое преимущество получит именно тот, кто будет использовать их более эффективно. Эксперт американского Центра военно-морского анализа Самуэль Бендетт предупреждает, что Россия в этой сфере опережает США.

          Похожие опасения разделяют в НАТО в целом. В конце июня Североатлантический альянс одобрил новую стратегию применения Военно-воздушных сил. В ней признается, что впервые после холодной войны может сложиться ситуация, при которой у НАТО не будет превосходства в воздухе. И такое преимущество будет утеряно в том числе из-за противодействия систем противовоздушной и радиоэлектронной борьбы - видимо, в первую очередь российских.

          Американцы не преувеличивают возможности средств РЭБ. Им уже приходилось испытывать трудности во время реальных конфликтов. Еще в апреле глава командования по спецоперациям вооруженных сил США генерал Раймонд Томас на закрытом симпозиуме GEOINT 2018 пожаловался, что «противники» глушат системы американских самолетов в Сирии, назвав ситуацию с радиоэлектронной борьбой «самой агрессивной в мире». Томас не называл этого противника, но пресса тут же приписала эту роль России.  «Они испытывают нас каждый день, подавляют наши коммуникации, выводят из строя наши (самолеты огневой поддержки) АС-130», – жаловался Томас.

          «Противник использует различные радиоэлектронные средства как связи, так и обнаружения, разведки и так далее. Задача РЭБ – подавить, чтобы они не смогли выполнить свои задачи. И сейчас радиоэлектронная борьба тем более очень важна, ведь в отличие от 70-80-х годов все ушло в цифру. Уже аналоговых систем практически не осталось, все шифрование, вся передача информации идет в цифровом формате», – подчеркнул Александр Викторов.

          Кроме того, как пояснил газете ВЗГЛЯД редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, сейчас в России и за рубежом начала внедряться автоматизированная система управления войсками. Американцы, по его словам, уже разделили войска по сетевому принципу: сеть разведки, управления и связи, ударных средств, обеспечения и личного состава. «Все эти сети взаимодействуют на цифровом уровне. Существует поле военного интернета по передаче данных, средств разведки, показания датчиков, целеуказания ударным средствам. Все это работает в автоматическом режиме», – рассказал эксперт. То есть современные войска становятся все более зависимыми от электроники, что повышает значение РЭБ.

          В эффективности средств РЭБ российские военные впервые убедились еще более века назад, когда в апреле 1904 года при нападении японской эскадры на Порт-Артур радиостанции броненосца «Победа» и берегового поста «Золотая гора» начали глушить японцам эфир, затрудняя передачу телеграмм вражеских кораблей-корректировщиков. С тех пор много воды утекло и сейчас средства РЭБ стали просто незаменимыми. Как говорят эксперты, без них любая армия превратится в противостояние дикарей с западной армией, до зубов оснащенной самой современной военной техникой.

          Как могла бы выглядеть война с применением средств РЭБ

          «Боевые действия между технически оснащенными армиями с сопоставимым уровнем средств управления, связи и РЭБ в современной истории не велись. И как в этих условиях будут работать системы вооружения, связи и управления, на которых основано превосходство Запада над менее развитыми армиями в современных военных конфликтах – это большой вопрос.

          Вполне вероятно, что, как выразился один генерал морской пехоты США, военным придется вынимать кое-что из окопа и браться за штыки. В общем, нам нельзя забывать традиционные средства ведения борьбы», – заявил газете ВЗГЛЯД член экспертного совета ВПК России Виктор Мураховский.

          По его мнению, в условиях тотального радиоподавления беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «в значительной степени утратят свою значимость», «так как в подавляющем большинстве они используют сигналы спутниковых навигационных систем и дистанционное управление от командного пункта с оператором». Аналогичная ситуация и по той же причине будет складываться и с наземными робототехническими системами. «То же самое в значительной мере касается каналов связи, особенно в тех диапазонах, где не обеспечивается спутниковая связь», – добавил эксперт.

          Мураховский напомнил, что РЭБ еще включают в себя систему и средства подавления возможностей оптико-электронной и радиолокационной разведки. И «в этом случае будет затруднено применение многих видов вооружения, основанных на радиолокационных и оптико-электронных системах наведения, включая головки самонаведения боеприпасов, прицельную навигационную систему авиации, и так далее».

          Эффективность средств РЭБ будет серьезно влиять на ход военных действий, уверен и Леонков. Командные штабы могут потерять связь с войсками, ударные средства не получат вовремя целеуказание, а разведка будет передавать информацию о ложных целях. «Начнется полная дезорганизация вооруженных сил на определенном участке театра военных действий. Дезорганизованная армия не может эффективно вести боевые действия. Если в это время произойдет контратака более организованной армии, то результаты будут заведомо известны», – пояснил собеседник.

          Однако он не считает, что при активном использовании средств РЭБ произойдет откат к реалиям Великой Отечественной, когда связь была в основном проводной, и никакой точной электроники не существовало вовсе. Более того, современная армия заранее обучена действовать в условиях, когда вся электроника находится в нерабочем состоянии. Леонков пояснил, что при таких условиях электронные средства навигации будут заменены картами, а связь можно поддерживать по более примитивным рациям, которым не страшна никакая РЭБ.

          В том, что при активной работе РЭБ отката к условиям ведения войны времен Второй мировой не произойдет, уверен эксперт Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Сергей Денисенцев. При этом он провел параллель между тотальным радиоподавлением и последствиями ядерного удара.

          «Гипотетический конфликт между Россией и НАТО будет в первую очередь ядерным. Одним из поражающих факторов ядерного взрыва является электромагнитное излучение, которое также глушит системы связи и выводит их из строя на большой дистанции. Это РЭБ в каком-то виде», – сказал Денисенцев газете ВЗГЛЯД.

          «После нанесения ядерного удара все привычные средства связи перестают работать. Тогда поднимаются самолеты судного дня, расчехляются пункты автоматических радиостанций. Этот самолет осуществляет ретрансляцию по закрытым каналам защищенной связи и восстанавливает взаимодействие с войсками. Такие самолеты, что в России, что в США предназначены восстановить взаимодействие всех подразделений. Армия готова к различным сценариям», – отметил и Леонков.

          Возможность отказа электроники как в случае ядерной войны, так и в случае активной работы РЭБ ставит на повестку дня вопрос подготовки к возникновению такого сценария. «Есть сведения, что в условиях противодействия РЭБ американцы учат своих летчиков летать по картам, и это им конечно поможет», – отметил Мураховский.

          «Мы тоже про это не забываем. И хотя наши войска оснащаются самыми современными средствами – мы продолжаем изучать сигналы флажками и фонарем, изучаем ориентирование на местности с использованием простейших средств, компаса, луны и солнца. Все это является базой фундаментальной подготовки, которая обязательно поможет, если электроника откажет», – добавил Мураховский.

          Леонков также отметил, что в России уделяют особое внимание подготовке в условиях работы средств РЭБ. Подобные учения происходят во всех родах войск. «У нас никто не надеется на прибор, который с помощью спутника покажет ваши координаты. Будущих командиров учат определять координаты другим способом. Он дедовский, но все-таки надежней. Есть такое понятие как карты Генштаба, где указаны все ориентиры не только на нашей территории, но и территории вероятного противника. Эти карты постоянно обновляются. Тот же летчик с их помощью сможет прекрасно ориентироваться без спутниковой навигации», – заверил Алексей Леонков.

          В то же время Денисенцев отметил, что многие российские генералы сетуют на нехватку отработки военными действий в условиях работы средств РЭБ. Мол, человек не способен самостоятельно настроить рацию без автоматического тюнера, не ориентируется по бумажным картам. Иначе говоря, повторим - не только российские средства РЭБ угрожают возможностям США вести современную войну. Справедлива и обратная ситуация - американские РЭБ будут мешать России. Исход этого противостояния станет главной интригой возможного будущего конфликта.


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