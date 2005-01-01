США назвали преимущество России в случае войны

Американские военные аналитики обеспокоены тем, что в случае военного конфликта с Россией или Китаем военным США придется столкнуться с использованием средств радиоэлектронной борьбы, следует из пособия Центра по оценке и изучению опыта боевых операций армии Соединенных Штатов.

«Представьте, что следующую войну США придется вести с примерно равным по силам противником (например, с Китаем или Россией). Весьма вероятно (и это подтверждается прогнозами), что основным или одним из основных козырей любого из этих противников на поле боя будет использование электромагнитного излучения (ЭМИ)», – отмечается в документе, передает RT.

При этом эксперты уверены, что сторона, которая сможет эффективнее использовать средства РЭБ, получит боевое преимущество.

Ранее эксперт американского Центра военно-морского анализа Самуэль Бендетт говорил, что Россия опережает США в области средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), Вашингтону потребуется время, чтобы ликвидировать отставание.

В то же время сообщалось, что для борьбы с потенциальной «российской угрозой» в Европе Соединенные Штаты намерены разрабатывать оружие дальнего действия.