Названа угрожающая западному доминированию военная технология России

Россия опережает США в области средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), Вашингтону потребуется время, чтобы ликвидировать отставание, заявил эксперт американского Центра военно-морского анализа Самуэль Бендетт.

Как передает портал C4ISRNET, российские системы РЭБ представляют собой технологию, развивающуюся и после распада Советского Союза.

«Американские технологии, возможно, превосходили советские аналоги, но США остановили развитие значительной части РЭБ из-за отсутствия угрозы со стороны Москвы <...> В результате, последние несколько лет американцы сталкиваются с невозможностью противостояния российским комплексам РЭБ и сложным операциям с их использованием», – передает РИА «Новости» слова Бендетта.

По его словам, Москва последние пять лет тестирует целый ряд разных систем РЭБ, в Сирии, например, были испытаны порядка 200 разных технологий, в том числе, РБ-341В «Леер-3», «Красуха» и 1Л267 «Москва-1».

Бендетт отметил, что Россия применяет в Сирии подход «многоуровневой защиты», где вместе с системами РЭБ применяются радары раннего предупреждения и системы противовоздушной обороны типа «Панцирь-С».

Россия, по словам Бендетта, в САР и на Черном море активно собирает и анализирует электронные сигналы летательных аппаратов и ракет западных стран.

«Это главная угроза для западного технологического доминирования, так как российские системы РЭБ могут научиться бороться с американской военной техникой, ориентируясь на ее специфические электронные сигналы и сигнатуры. Объективно говоря, Соединенные Штаты могут сократить технологический разрыв с Россией, но это потребует времени», - отметил он.

Напомним, 29 мая бывший заместитель главкома ВВС России генерал-полковник, депутат Госдумы Николай Антошкин заявил, что российские специалисты за полмесяца или месяц могут создать новые комплексы радиоэлектронной борьбы с учетом информации, полученной при исследовании американских крылатых ракет «Томагавк».

Ранее советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимир Михеев сообщил, что информацию, полученную при изучении американских крылатых ракет «Томагавк», которые Сирия передала России, используют при создании новых комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ).