Названы сроки создания комплексов РЭБ с учетом информации о «Томагавках»

Российские специалисты за полмесяца или месяц могут создать новые комплексы радиоэлектронной борьбы с учетом информации, полученной при исследовании американских крылатых ракет «Томагавк», заявил бывший заместитель главкома ВВС России генерал-полковник, депутат Госдумы Николай Антошкин.

«У нас в принципе есть всякие радиоэлектронные средства. Я думаю, что настроить и перестроить – это не так уж много времени нужно. Если желание есть и потребность есть такая, то это сделают быстро», – сказал Антошкин, передает РИА «Новости».

«Я по опыту (знаю), когда нужно было что-то переделать, буквально полмесяца-месяц и переделывали», – добавил он.

Ранее советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Владимир Михеев сообщил, что информацию, полученную при изучении американских крылатых ракет «Томагавк», которые Сирия передала России, используют при создании новых комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Напомним, США нанесли удар по Сирии ракетами, которые американский президент Дональд Трамп назвал «умными». Две неразорвавшиеся ракеты доставили из Сирии в Россию.

США не признают перехвата ракет «Томагавк». При этом Соединенные Штаты решили отказаться от «Томагавков».