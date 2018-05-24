США решили отказаться от «Томагавков»

Американское министерство обороны собирается отказаться от крылатых ракет «Томагавк», так как они не отвечают современным требованиям, сказано в проекте бюджета ВМС США на 2019 год.

Современные средства противовоздушной и противоракетной обороны, комплексы радиоэлектронной борьбы существенно снижают эффективность этих ракет, пишет Defense One.

Теперь американцы хотят сосредоточиться на усовершенствовании противокорабельной ракеты большой дальности AGM-158C LRASM и ракеты NGLAW, предназначенной для поражения наземных целей.

Издание указывает, что на вооружение они поступят приблизительно к 2030 году. Отмечается также, что нет никаких гарантий того, что ракеты оправдают ожидания американских военных.

Ранее представитель Пентагона Эрик Пахон заявил, что США не признают перехвата ракет «Томагавк» сирийскими ПВО и последующей их отправки в Россию для изучения.

Однако начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской сообщал, что две ракеты, выпущенные США и их союзниками по Сирии и не достигшие целей из-за поломок, доставлены в Москву, их изучают специалисты для улучшения российского оружия.