Россия разместила в Калининграде и Белоруссии комплексы РЭБ «Самарканд»

Минобороны России разместило новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы «Самарканд» в Калининграде и на других стратегических направлениях, следует из данных портала госзакупок.

Развернуто 13 комплексов РЭБ «Самарканд-У», «Самарканд СУ-ПРД-К2», «Самарканд ПУ-ПРД-Д» – в том числе в Архангельской, Калининградской, Московской, Мурманской областях и других регионах России, а также в Белоруссии, передает «Интерфакс».

В прошлом году новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы «Свет» и «Самарканд» поступили на Северный флот.

Российские военные ни разу официально не раскрывали назначение этого комплекса и его характеристики.

Ранее американский канал CNN, ссылаясь на спутниковые снимки, сообщил, что в Калининградской области якобы были модернизированы и построены новые бункеры для хранения ядерного оружия.

Американский ресурс National Interest называл «вооруженную до зубов Калининградскую область» худшим кошмаром НАТО.