Американские СМИ сообщили о новых ядерных бункерах под Калининградом

В Калининградской области якобы были модернизированы четыре военных бункера, сообщает американский канал CNN, ссылаясь на спутниковые снимки.

Канал сообщает, что Россия якобы модернизировала военные бункеры для хранения ядерного оружия, передает Deutsche Welle.

Утверждается, что работы по модернизации велись минимум в четырех местах по всему региону и продолжались с 19 июля по 1 октября 2018 года.

Другой набор снимков указывает, что Россия якобы строит 40 новых бункеров, увеличивая пропускную способность в районе военного хранилища вблизи Приморска – второго по величине российского порта на Балтийском море.

Канал отмечает, что новые бункеры расположены вокруг старых.

На изображении от 18 июля, по версии американских журналистов, показаны бункеры на стадии строительства. Через 10 недель они «выглядят завершенными».

CNN предполагает, что модернизация проведена в Черняховске, на территории базы, где размещена 152-я ракетная бригада российских военных.

Командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, комментируя новые данные, заявил, что российское вооружение под Калининградом не удержит НАТО от деятельности в регионе, и если Москва намерена бросить альянсу вызов, то он ответит тем же.

«Мы не будем запуганы теми (военными) системами, которые там находятся», – сказал Фогго.

Ранее «вооруженную до зубов» Калининградскую область назвали худшим кошмаром НАТО.

До этого Польша предложила США разместить военную базу за более чем 2 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о стремлении Польши создать ударный кулак против беззащитного Калининграда.