Польша предложила США за размещение военной базы «гораздо больше» 2 млрд долларов

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18 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 23:39  |  vz.ru
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Почему Россия медлит с отказом от доллара

Американская валюта медленно, но сдувается в международных расчетахФото: Ohde/face to face/Global Look Press
Чтобы ускорить процесс дедолларизации российской экономики, России надо активнее торговать в рублях, евро и юанях, считает глава ВТБ Андрей Костин. План избавления от американской валюты давно известен, однако исполнить его все никак не получается. Начать отказываться от доллара при продаже нефти и газа придется себе в убыток. Пойдет ли Россия на это ради более глобальной цели? Подробности...
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Почему российский Ил-20 попал под удар сирийской С-200

Российский Ил-20 стал жертвой «змеиных уловок» со стороны ИзраиляФото: RT на русском/Youtube
После почти 12-часовой паузы Минобороны РФ возложило вину за уничтожение российского самолета РЭБ в Сирии на Израиль. Именно маневры израильских F-16 привели к попаданию ракеты сирийских комплексов ПВО по Ил-20 с 15 военнослужащими. Каким образом израильские летчики подставили российский самолет под удар и какие последствия может вызвать эта трагедия? Подробности...
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ВМФ предлагают проект ущербного авианосца

Модель «Шторм-КМ» на стенде Крыловского центра на МВТФ «Армия-2018»Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» в ближайшие три года не сможет выходить в море. На прошедших выходных он встал в док на ремонт. Это событие делает еще более актуальным обсуждение того, какой именно корабль мог бы прийти «Кузнецову» на смену. Удивительно, что крайне нелепую идею по этому поводу озвучил авторитетный научный центр. Подробности...
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Германия опять раскалывается на ГДР и ФРГ

«Осси» помнят о том, что объединение Германии стало катастрофой для социальной сферы ГДРФото: AP/ТАСС
Германия кажется сильной, монолитной страной, только если смотреть на нее со стороны. Культурное и экономическое разделение на ГДР и ФРГ никуда не делось, потихоньку оформилось и политическое: пока «весси» поддерживают Меркель, «осси» выбирают «АдГ». А в последние годы старое противостояние Запада и Востока получило новый импульс – и становится острее с каждым днем. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Почему Ил-20 не прикрывался нашими истребителями?

Виктор Алкснис, политический деятель
Сегодня Минобороны РФ рассказывает нам сказки о том, что израильские истребители прикрывались Ил-20, атакуя Латакию, и поэтому сирийцы сбили наш самолет. А почему же не осуществлялся контроль воздушного пространства над Средиземным морем? Подробности...
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Око за око, зуб за зуб!

Виталий Третьяков, главный редактор журнала «Политический класс»
Обман и подлость – исторически традиционные составляющие политики. Но до сих пор казалось, что у западных военных-то есть какая-то честь. Оказывается, у израильских военных ее нет. Подробности...
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Мы имеем дело с предельно циничными упырями

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Накопали про «Боинг»? Ну вот вам. Получите асимметричный ответ. CNN тут же делает вброс, что наш самолет сбит сирийцами по ошибке. Ну да, ну да. Все случайно. Подробности...
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    Что киевские раскольники хотят отобрать у РПЦ

    Россия обвинила Израиль в катастрофе Ил-20 с 15 военнослужащими

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      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
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      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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      Обсуждение: 26 комментариев

      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

        Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?
        • Разразится религиозная война

        • Будут акции протеста, но без столкновений

        • Украинские православные мирно примут происходящее

        • Никакой автокефалии не будет

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          Польша предложила США за размещение военной базы «гораздо больше» 2 млрд долларов

          18 сентября 2018, 22:59

          Текст: Антон Никитин

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          Глава Белого дома Дональд Трамп после переговоров со своим польским коллегой Анджеем Дудой заявил, что Варшава предложила Соединенным Штатам «гораздо больше» 2 млрд долларов за размещение американской военной базы на своей территории.

          «Президент [Польши Анджей Дуда] также публично сказал, что Польша будет платить США миллиарды долларов за [постоянную военную] базу и мы все больше рассматриваем это с той точки зрения, чтобы защитить реально богатую страну», – приводит ТАСС слова Трампа.

          Во вторник Трамп после встречи с Дудой объявил о готовности Вашингтона расширить сотрудничество с Варшавой в сфере обороны, разведки и систем ПРО. Кроме того, глава Белого дома пообещал рассмотреть просьбу Варшавы о размещении военного контингента США в Польше на постоянной основе.

          В МИД подчеркивали, что размещение постоянной американской военной базы в Польше станет абсолютно неоспоримым нарушением «Основополагающего акта Россия-НАТО».

          Минобороны предупредило США и Польшу о готовности к ответным мерам.

          Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о стремлении Польши создать ударный кулак против беззащитного Калининграда.


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