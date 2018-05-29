Россия в военном планировании учтет возможную базу США в Польше

Возможность размещения военной базы США на территории Польши будет учтена Россией в военном планировании, сообщил замглавы МИД Александр Грушко.

«Разумеется, в нашем военном планировании мы должны учитывать те силы и средства, которые могут быть размещены на этих территориях», – сказал Грушко в кулуарах международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения», передает РИА «Новости».

Говоря о возможности размещения военной базы в Польше, Грушко заметил, что «мы делаем все возможное, чтобы обнулить эти действия». «Для европейцев рано или поздно станет ясно, что на самом деле это выброшенные деньги и очередная попытка выстроить новую разделительную линию, используя военные средства. И что безопасность в Европе невозможно обеспечить против России и без России», – сказал он.

По его словам, размещение базы станет нарушением основополагающего акта Россия-НАТО. В то же время, считает он реального эффекта от нее не будет. «Это будет очередное ухудшение безопасности и это будет уже абсолютно понятное и неоспоримое нарушение основополагающего акта Россия-НАТО, который запрещает развертывания существенных боевых сил на постоянной основе на территории новых членов альянса, которые присоединились к альянсу после подписания этого документа», – пояснил он.

Напомним, из документов министерства обороны Польши, направленных Белому дому и Конгрессу США, стало известно о готовности Варшавы выделить 1,5–2 млрд долларов на размещение постоянной американской военной базы на своей территории.

В понедельник польский президент Анджей Дуда заявил, что Россия «подрывает элементы международного уклада» и является «главной угрозой» для НАТО.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников заявлял, что министерство обороны России готово к ответным мерам в случае размещения базы, эти мероприятия уже реализуются.