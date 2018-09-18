Трамп задумался о размещении в Польше постоянной военной базы США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассмотрит просьбу Варшавы о размещении на постоянной основе военного контингента США в Польше.

«Мы очень серьезно к этому относимся. Я знаю, что Польше очень нравится эта идея, и это то, что мы рассматриваем», – сказал Трамп перед переговорами с президентом Польши Анджеем Дудой, передает РИА «Новости».

Между тем, согласно «Основополагающему акту Россия – НАТО», подписанному в 1997 году, альянс принял обязательство не размещать войска вдоль российских границ на постоянной основе. Если Трамп примет предложение Польши, Россия получит основания для признания НАТО агрессором.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак по итогам переговоров польско-американской рабочей группы по вопросам обороны в Пентагоне заявил, что считает постоянное размещение на территории республики военных баз США вполне реальным.

В мае из документов министерства обороны Польши, направленных Белому дому и Конгрессу США, стало известно о готовности Варшавы выделить 1,5-2 млрд долларов на размещение постоянной американской военной базы на своей территории. В Минобороны заявили о готовности к ответным мерам в случае размещения в Польше военной базы США.