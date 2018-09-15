Варшава увидела «реальный шанс» на размещение американских баз

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак по итогам переговоров польско-американской рабочей группы по вопросам обороны в Пентагоне заявил, что считает постоянное размещение на территории республики военных баз США вполне реальным.

Министр заявил, что сам факт встречи рабочей группы свидетельствует о существовании «конкретного, реального шанса» на постоянное присутствие войск США в Польше. По его словам, в случае отсутствия такого шанса «все закончилось бы на общих обсуждениях». «А мы говорим о деталях», – приводит его слова ТАСС.

Блащак не уточнил сроков возможного размещения американских военных баз и деталей переговоров. Известно только, что Польша еще раз заявила американской стороне о готовности за свой счет создать для размещения солдат США необходимую инфраструктуру.

В мае из документов министерства обороны Польши, направленных Белому дому и Конгрессу США, стало известно о готовности Варшавы выделить 1,5-2 млрд долларов на размещение постоянной американской военной базы на своей территории. В Минобороны России заявили о готовности к ответным мерам в случае размещения в Польше военной базы США.

Американский генерал в отставке Бен Ходжес, командовавший силами США в Европе в 2014-17 годах, выступил против размещения в Польше постоянной военной базы. По его словам, появление американской базы может внести раскол в отношения союзников в Европе и быть расценено как провокация со стороны России.