Экс-командующий силами НАТО в Европе выступил против создания базы США в Польше

Американский генерал в отставке Бен Ходжес, командовавший силами США в Европе в 2014-17 годах, выступил против размещения в Польше постоянной военной базы, поскольку ее появление может внести раскол в отношения союзников в Европе и быть расценено как провокация со стороны России.

«Такой шаг должен быть предпринят только в том случае, если среди всех наших союзников будет достигнут консенсус в отношении того, что он усилит сдерживание и улучшит общую ситуацию в области безопасности для НАТО. Это вряд ли произойдет – и не без оснований», – выразил он свою позицию в статье под названием «Не размещайте базы США в Польше» для европейской версии издания Politico.

По словам Ходжеса, многие из союзников США сочли бы создание военной базы в Польше – или где-либо еще в Центральной или Восточной Европе – излишне провокационным. «Это дало бы Москве возможность заявить, что НАТО является агрессором, и отреагировать на это, чтобы защитить суверенитет», – рассуждает Ходжес, передает РИА «Новости».

«Некоторые увидели бы в этом нарушение основополагающего акта Россия-НАТО 1997 года, «дорожной карты» сотрудничества в области безопасности. Москва наверняка бы», – добавил он.

По мнению отставного генерала, это не было бы нарушением с учетом событий на востоке Украины, однако он не считает разумным продвигать политику, которая «питала бы российские страхи, реальные или нет». «Этот шаг может также создать дополнительные трения с союзниками, которые уже расходятся друг с другом по поводу выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном и только что объявленных пошлин на сталь и алюминий», – полагает автор.

Ходжес предлагает в качестве альтернативы расширить и укрепить программу размещения американских сил на ротационной основе, распространив ее на весь восточный фланг НАТО, «от Эстонии до Болгарии, а также на Украину и Грузию».

В мае из документов министерства обороны Польши, направленных Белому дому и Конгрессу США, стало известно о готовности Варшавы выделить 1,5-2 млрд долларов на размещение постоянной американской военной базы на своей территории.

В министерстве обороны России заявили о готовности к ответным мерам в случае размещения в Польше военной базы США.