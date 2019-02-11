Норвегия обвинила Россию в угрозе авиации из-за «подавления» сигнала GPS

Подразделение внешней разведки Норвегии заявило, что Россия создала угрозу для гражданской авиации путем «подавления» сигналов глобальной навигационной системы GPS.

«Это не только новый вызов для учений, проводимых Норвегией и ее союзниками. Глушение – это также, среди прочего, угроза для гражданских воздушных перевозок, работы полиции и медицинских служб в мирное время», – сказал глава военной разведки Норвегии Мортен Хага Лунде.

На ежегодном общенациональном докладе об оценке рисков Лунде заявил о подавлении сигналов GPS в пограничных областях с Россией, пишет «Интерфакс».

Напомним, во время крупнейших учений НАТО Trident Juncture Норвегия обвинила Россию во вмешательстве в работу GPS. Официальный представитель МИД Мария Захарова предполагала, что Норвегия могла использовать скандал вокруг работы GPS, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.