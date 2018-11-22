В МИД объяснили скандал вокруг GPS во время учений НАТО

Норвегия могла использовать скандал вокруг работы GPS во время учений НАТО, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова сообщила на брифинге, что «министр обороны Норвегии в очередной раз обвинил Россию в создании неких помех для сигнала GPS-навигации, которые якобы осложняли работу гражданской авиации на севере страны».

Она отметила, что у некоторых «западных политиков стало уже привычным возлагать на Россию ответственность за любые происшествия, ни приводя доказательств, ни запрашивая наших официальных комментариев, передает РИА «Новости».

Так, норвежские партнеры могли бы получить от российской стороны компетентные ответы на все интересующие их вопросы, но «никаких официальных запросов мы не получали».

Потому сложно «избавиться от впечатления, что эти нелепые истории потребовались главе норвежского Минобороны для того, чтобы отвлечь внимание общественности от набирающего обороты скандала, например, с новейшим фрегатом ВМС Норвегии Хельгеингстад, который 8 ноября столкнулся на ровном месте с нефтеналивным танкером и затонул в районе Бергена».

Захарова добавила, что, «по данным международной системы автоматической идентификации судов», фрегат, который был оснащен ракетным оружием, «шел с выключенным транспондером и шел наперерез танкеру, поэтому танкер его и не видел».

Подчеркивается отсутствие фактов, подтверждающих, что помехи для GPS-сигналов во время учений НАТО исходили именно из России: «Если эти факты можно предоставить общественности и почему-то в Финляндии это нужно делать обязательно через СМИ, хорошо, и с этим подходом можно согласиться. Но все равно нужно иметь по своей суть факты. Фактов нет – ни предоставляемых по двусторонней линии, ни предоставляемых в СМИ. Есть только обвинения».

Ранее МИД Финляндии выразил послу России беспокойство из-за сбоя GPS на учениях НАТО Trident Juncture («Единый трезубец»).

До этого глава правительства Финляндии Юха Сипиля заявлял, к нарушениям работы системы GPS во время учений НАТО могла быть причастна Россия.

В Совфеде обвинения Финляндии и Норвегии по поводу GPS-сбоя назвали «смешными».

В Кремле сообщили, что ничего не знают о помехах в работе GPS во время учений НАТО.