В Москве отреагировали на обвинения Норвегии по поводу GPS-сбоя

Обвинения со стороны Норвегии по поводу якобы причастности России к сбоям работы GPS во время учений НАТО являются безосновательными, осуществлять такое Москве было попросту не за чем, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Делать такое нам попросту не было нужно. Какой смысл и конечный результат? Я считаю все эти обвинения беспочвенными», – сказал Клинцевич «Интерфаксу».

Сенатор назвал претензии Норвегии «смешными» и «несерьезными».

Такой же позиции придерживается первый замглавы комитета по обороне Госдумы Андрей Красов. Он назвал претензии Норвегии очередной попыткой демонизировать Россию. «Недостатки в технике и недоработки у военнослужащих, участвовавших в учениях, – опять у них виновата Россия», – сказал Красов, подчеркнув, что Россия – мирная страна, выступающая за добрососедские отношения.

Во вторник минобороны Норвегии официально сообщило о том, что военные считают Россию «причастной» к сбоям в работе GPS на территории страны во время учений НАТО Trident Juncture.

На прошлой неделе глава правительства Финляндии Юха Сипиля заявил, что Хельсинки проводит проверку нарушений работы системы глобального позиционирования GPS во время учений НАТО. По его словам, к сбоям якобы могла быть причастна Россия.

В Кремле заявили, что ничего не знают о связи действий России со сбоями в работе системы GPS во время учений НАТО.