Америка начала танкерную войну с Ираном

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12 июля, пятница  |  Последнее обновление — 19:38  |  vz.ru
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США ввязываются в мировую валютную войну

Резкое ослабление доллара невыгодно РоссииФото: Alex Kosev/YAY/ТАСС
Американский президент покусился на святая святых, потребовав разработать меры для девальвации доллара. И ФРС, кажется, ему подыгрывает, обещая снизить ставку уже в этом месяце. Какие последствия вызовет девальвация мировой резервной валюты, если ситуация начнет развиваться по худшему сценарию? Подробности...
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Зачем Киев напомнил России о «китайской угрозе»

«Китайская угроза» стала разновидностью украинской мечты о том, что у соседа-московита когда-нибудь сдохнет короваФото: Александр Таран/ТАСС
Мы еще не успели соскучиться по страшилке, согласно которой миллионы китайцев постепенно отъедают у России Дальний Восток и Сибирь, как о ней неожиданно вспомнили в администрации президента Украины Зеленского. Чего пытается добиться Киев, тиражируя миф о «китайской угрозе»? И почему на хамство такого уровня необходимо отвечать? Подробности...
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Врачи требуют изменить систему наказания за гибель их пациентов

Ошибки допускает порою даже самый добросовестный врачФото: Александр Кондратюк/РИА Новости
«Бывает и так, что пациентов путают и оперируют не того», – заявил газете ВЗГЛЯД врач-невролог, к.м.н. Павел Бранд. Он прокомментировал последние громкие уголовные дела против врачей и рассказал о разнице между халатностью и медицинской ошибкой. Подробности...
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С-400 помогут Турции добывать газ в Средиземном море

Наши С-400 могут понадобиться Эрдогану для «крупного шухера» у чужих береговФото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости
Места дислокации российских С-400 в Турции показывают, что Анкара намерена закрыть ими не только границу с Сирией, но и контролировать небо над Кипром. А это нужно Анкаре, чтобы вести разработку газа на шельфе острова. Ситуация приведет к выяснениям отношений между Турцией с Грецией и в целом с ЕС, а значит, к конфликту внутри НАТО. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Америка начала танкерную войну с Ираном

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Новые атаки на танкеры возле иранских границ нужны и важны прежде всего Соединенным Штатам. Только так американцы могут сорвать ирано-европейскую сделку. Но им это вряд ли удастся. Подробности...

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            Геворг Мирзаян

            Америка начала танкерную войну с Ираном

            Геворг Мирзаян
            доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
            		 12 июля 2019, 19:00

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            По сообщению британских властей, 10 июля три иранских катера попытались остановить принадлежащий Великобритании катер в Ормузском проливе. И были остановлены лишь военным кораблем Флота Ее Величества.

            В Корпусе стражей Исламской революции эту информацию, конечно, опровергают, однако есть все основания полагать, что катера все-таки имели место. Ведь у иранцев был мотив для подобного захвата (или, как вариант, демонстрации возможности захвата). 4 июля британские власти захватили возле Гибралтара иранский танкер Grace 1 – судно, по мнению Вашингтона и Лондона, вез нефть на сирийский НПЗ, а подобные поставки попадают под западные санкции. Иранцы много раз и на всех уровнях обещали ответить на подобный «акт пиратства» – собственно, вот таким образом и ответили.

            Эксперты уже спорят о том, к чему приведут эти взаимные захваты. Так, в США уже заявили, что всерьез рассматривают вопрос о военном эскорте для танкеров, проходящих возле иранских границ. В акватории, которая и без того напичкана военными кораблями различных стран.

            Однако все-таки главным является не военно-материальные, а экономико-дипломатические последствия всех этих историй. Ведь они сейчас являются частью глобальной шахматной партии, которую разыгрывают Вашингтон и Тегеран.

            Обе стороны уже убедились в том, что их противостояние вокруг иранской ядерной программы и геополитических амбиций Тегерана невозможно разрешить силовым или «временным» путем.

            Фото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

            Соединенные Штаты могут сколько угодно угрожать иранским властям ракетно-бомбовой карой – они прекрасно понимают, что никакого удара нанести не смогут. Как минимум до ноября 2020 года, когда пройдут президентские выборы в США. В ином случае те многочисленные жертвы среди американских солдат, которые возникнут после ответных ракетных ударов Тегерана по американским целям на Ближнем Востоке, обрушат рейтинг Трампа и не позволят ему переизбраться.

            Поэтому Саудовская Аравия, Израиль и/или отдельные представители американских спецслужб могут сколько угодно имитировать атаки (не попытки захвата, а именно атаки) иранских судов на иностранные танкеры – Трамп не даст приказ атаковать Тегеран. Пусть даже это нежелание и будет оформлено в виде: «я передумал за 10 минут до удара».

            С другой стороны, иранцев нынешняя ситуация тоже не устраивает. И дело не только в том, что страна продолжает жить под санкциями.

            Продолжение жесткого конфликта с Западом все-таки ослабляет в Иране те силы, которые ориентированы на большую открытость внешнему миру – то есть ослабляет позиции президента Роухани и его окружения. А значит лишает Иран возможности модернизации общественно-политического строя. Все варианты линейных ответных действий Ирана – в том числе и разрыв ядерной сделки – не решают эту ключевую проблему Тегерана. А может в какой-то степени даже усугубляют ее.

            Двигаем пешки

            Именно поэтому Тегеран и Вашингтон разыгрывают многоходовые комбинации на доске, цель которых – изолировать соперника, одновременно расширив собственное операционное пространство. И полем этого противостояния является Европа.

            Соединенные Штаты пытаются заставить европейцев присоединиться к кампании изоляции Тегерана, тогда как Иран хочет убедить ЕС, что в политических и экономических интересах Европы предпринять реальные шаги по спасению ядерной сделки и выполнять ее экономические условия – даже если при этом придется пойти против Вашингтонского обкома.

            И пока что в этой партии перевес на стороне Тегерана. Сочетав пряник с демонстрацией кнута (иранцы начали пошаговый процесс выхода из ядерной сделки), Исламская Республика все-таки убедила Евросоюз предпринять реальные шаги по защите европейского бизнеса, который хочет продолжать работать с Ираном. Страны ЕС в конце июня уже запустили долгожданный INSTEX – специальный механизм финансовых расчетов, который будет позволять европейским странам торговать с Ираном и обходить американские санкции, введенные против Исламской Республики.

            Таким образом, ЕС выполнил ультиматум Тегерана и доказал готовность защищать сделку через защиту европейского бизнеса – а значит дальнейшие шаги Ирана по выходу из нее бессмысленны. Уже в ближайшее время должны состояться соответствующие консультации по этому поводу между иранскими и европейскими чиновниками – и вот тут происходит танкерная история.

            Сначала США, используя свою британскую пешку (а Британия все еще не только член ЕС, но и участник Ядерной сделки) захватывает иранский танкер. И иранцы рассматривают этот захват именно как нарушение Лондоном условий сделки. «Действия Великобритании являются нарушением их обязательств, поскольку они продиктованы позицией США и наложенными Вашингтоном санкциями на иранский нефтяной сектор и не имеют отношения к ситуации в Сирии», – говорит Мохаммад Джавад Зариф. И заключает, что «это прямое нарушение ядерной сделки».

            А теперь, получив логичный иранский ответ (точнее, попытку ответа) в виде дефиле катеров возле британского танкера, США получают серьезный рост напряженности, который может сорвать или, как минимум, серьезно осложнить ирано-европейские переговоры. Более того, не исключено, что в конце этой – начале следующей недели мы увидим новые пешечные атаки. Такова уж специфика партии – по-иному в ней американцам не выиграть.


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