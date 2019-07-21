Пушков ответил на обвинения в причастности России к задержанию британского танкера

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сообщение газеты Sunday Mirror о том, что Россия якобы причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero.

«В Лондоне долго утверждали, что Россия совершила «акт агрессии», задержав украинские суда в Керченском проливе, хотя это была провокация [тогдашнего президента Украины Петра] Порошенко. Теперь пытаются обвинить Россию в участии в аресте британского танкера Ираном. Спецы по «фейк ньюс» никогда не уходят в отпуск», – отметил Пушков в своем Twitter.

Ранее в воскресенье член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что Вашингтон и Лондон сочинили «очередной бред» про якобы причастность Москвы к задержанию британского танкера Ираном. По его словам, публикация в Sunday Mirror потребовалась, чтобы нарастить присутствие в регионе.

Напомним, Sunday Mirror написала, что британская разведка Ми-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия якобы может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero.

Источник издания в «западных службах безопасности» заявил, что Россия, у которой имеются «технологии по подделке GPS», могла оказать Тегерану помощь «в этой авантюре».